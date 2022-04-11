UH-60M直升機夜視裝備太貴 台灣空軍棄買

空軍UH-60M黑鷹直升機加裝夜間搜救裝置，空軍重新完成評估。（取材自中華民國空軍臉書粉絲專頁）

台灣空軍原規畫將現有5架UH-60M直升機加裝夜視裝備，空軍參謀長黃志偉11日在立院證實，該案「原機構改」美方報價43億、「採購新機」更高達180億，兩案都超過現有國防整體資源所能負荷，已申請全案取消。由於採購案已送國會編成預算 案並3讀通過，民進黨 立委蔡適應批評國防部 之舉不尊重國會。

空軍原編列19億預算，計畫對美採購夜視新型夜間搜救裝備，加裝在5架UH-60M直升機上；海軍則編列機密預算對美採購12架MH-60R海鷹反潛直升機。預算案均經立法院3讀通過。

11日立法院外交及國防、司法及法制委員會舉行聯席會議，審查「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」時，蔡適應質詢提出，空軍UH-60M直升機加裝夜視裝備案，分別在2020年提出原機構改、隔年提出採購新機案，他詢問目前進度。

黃志偉答詢表示，此案由國防部審辦中，但傾向在國家整體資源考量下，以空軍現有EC225、S-70C等6架已具備夜搜性能的直升機來執行任務。他坦承，現有提出兩個方案，在國防整體資源下，都超過台方所能負擔。

黃志偉說，此案原機構改台編列19億元餘台幣，美方報價43億元；採購5架新機，要180億元。蔡適應問「所以全案取消？」黃志偉答覆「是，但程序還在走（呈報國防部）」。

至於海軍編列預算計畫採購12架MH-60R海鷹反潛直升機，國防部副部長柏鴻輝說，國防部正在審查，若不能執行，一定向立法院報告；針對蔡適應關切此案現階段我方應將發價書需求信函送美國，柏鴻輝則表示，這是機密預算，他要在機密會議說明，他無法公開回答。

蔡適應批，若此案還在行政單位研討，僅是詢問階段，他沒意見，但相關購案已送國會編成預算案並3讀通過，國防部之舉是不尊重國會，海空軍直升機案都在立法院已通過預算案後，國防部才發現不能執行，價格落差太大，立法院預算根本是白審的。