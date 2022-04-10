外交政策：俄侵烏給中國教訓 迫台統一辦不到

外交政策（Foreign Policy）雜誌7日報導，俄烏戰爭給中國諸多教訓，當中包括可預見的將來，強迫台灣與中國統一是辦不到的。圖為台灣人遊行挺烏克蘭。(美聯社)

俄羅斯 入侵烏克蘭 引發中國可能武力犯台的諸多討論。美國外交政策（Foreign Policy）雜誌7日報導，這場戰爭給中國諸多教訓，當中包括可預見的將來，強迫台灣與中國統一是辦不到的。

報導指出，中國從俄羅斯的經驗中汲取了那些教訓，尤其是日後的武力犯台，中國會進一步與西方脫鉤，或者尋求更佳的應變以避免步上俄羅斯的後塵？

報導說，中國從俄烏戰爭當中吸取諸多寶貴教訓。首先及最重要的，就是在可預見的未來，並以當前東亞各國勢力相互制衡的情況而論，中國很可能心知肚明，強迫台灣「統一」是辦不到的。

何況武力犯台在軍事上將會更棘手，甚至比俄侵烏更難以預料，而且美國與盟友介入中國犯台的可能性也相當高。

此外，中國也正加速制定政策，以降低對西方國家金融體系、科技與資源的仰賴。但考量中國對西方市場、資本與技術的需求，放眼短、中期沒那麼容易達成。

當然，俄羅斯這次發動戰爭，在短兵相接的戰場、伐謀的外交領域與爭奪話語權的資訊戰等方面皆鑄成大錯，可以想見中國勢必非常認真研究俄烏戰爭，猶如當年北京 當局傾全力分析前蘇聯瓦解一般。結果對於中國1990年代的國家發展路線構成深遠影響，並導致中國崛起成為世界強權之一。

另就當前情況而論，很難斷定是否俄烏戰爭會影響中國改變對台灣的立場，一方面國際社會孤立俄羅斯，可能短期內會使得中國不至強行迫台統一。另方面當前中國社群媒體平台最熱門的討論就是台灣與烏克蘭的比較，以及敦促中國政府奪回親西方的台灣。

不過若干中國學者從俄羅斯獲致的教訓而闡述的觀點，可能同樣適用於北京和未來收復台灣的意圖。上海復旦大學知名俄羅斯研究學者馮玉軍曾於南方人物周刊表示，俄羅斯不提他們懼怕西方制裁，或制裁可能蒙受鉅額損失。但數據顯示，2014年以來，西方制裁確實重創俄羅斯經濟。

外交政策雜誌報導說，如同俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），中國國家主席習近平也常常聲稱，中國面臨著戰略機遇期，但這還是得端視，西方國家針對俄侵烏出乎意料的團結並下重手制裁，是否將導致中國領導高層審慎評估關於犯台的風險。