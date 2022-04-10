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瑞典國會、歐洲議會11人 抵台訪問

瑞典國會、歐洲議會11人 抵台訪問

記者黃仲明／桃園機場即時報導
「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」抵台，由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）（左二）與瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）（左一）共同擔任團長，台外交部政務次長曾厚仁（左四）代表接機。記者黃仲明／攝影
「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」抵台，由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）（左二）與瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）（左一）共同擔任團長，台外交部政務次長曾厚仁（左四）代表接機。記者黃仲明／攝影

「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」於當地時間下午5時23分（美東時間上午5時23分）搭乘土耳其航空TK-24航班抵達桃園國際機場，於4月10至14日訪問台灣，訪問團由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）與瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長，台外交部政務次長曾厚仁代表接機，雙方以碰手肘代替握手，訪問團成員揮手致意後離開。

台總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎由瑞典國會「台灣瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）議員及瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長率團到訪，這次訪團成員另包括瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會謝必揚（Björn Söder）議員、艾勒斯（Lars Adaktusson）議員、魏馬可（Markus Wiechel）議員、艾索菲（Ann-Sofie Alm）議員、普拉斯（Lars Püss）議員、柯艾森（Alexander Christiansson）議員及歐洲議會相關黨團政策顧問等共11人。

蔡英文原訂在4月12日接見「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，但是日前因曾與一位確診家人一起用餐，8日下午宣布在官邸隔離。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文上午快篩結果為陰性，目前健康狀況良好，因蔡英文正在隔離，無法實體進行，將改為視訊會議。副總統賴清德將於當天視訊會議後，在總統府與訪團進行會晤。

訪問團也將拜會台行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政務委員唐鳳、經濟部長王美花、大陸委員會主任委員邱太三，並分別接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮的款宴。

台外交部說，訪團成員並將與台灣研究國防安全的智庫學者專家進行座談，會晤在台灣的瑞典企業代表、學生及僑胞，另參訪台灣的文經建設。訪團成員的抵離以及在台期間各項活動規劃安排，均完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的各項防疫規定與指引。

「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」抵台，同為訪問團團長的瑞典籍「歐洲...
「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」抵台，同為訪問團團長的瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers），下機後與代表接機的台外交部政務次長曾厚仁（右）碰手肘代替握手。記者黃仲明／攝影
「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」昨天搭機抵台，瑞典國會「台灣-瑞典...
「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」昨天搭機抵台，瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）擔任團長，台外交部政務次長曾厚仁（右）代表接機，雙方以碰手肘代替握手。記者黃仲明／攝影
「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」抵台，台外交部政務次長曾厚仁（右一...
「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」抵台，台外交部政務次長曾厚仁（右一）代表接機。記者黃仲明／攝影

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