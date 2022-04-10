台本土確診屢創新高 精神科醫師預估17天後將單日破萬

本土確診案大爆發，醫院外篩檢站民眾在大太陽下大排長龍，苦等篩檢。（本報資料照片）

台灣本土個案9日新增442例，又以新北143例跟台北95例最為嚴峻；對此，精神科醫師沈政男表示，其他縣市目前都還是可控，但若雙北或北北基桃新增不斷湧現，中南部就算持續疫調與匡列，恐仍挺不住；至於，「（確診數）什麼時候破千？若全台Rt維持現在的2，那麼只需1個禮拜。什麼時候破萬？17天後。」

沈政男在臉書指出，現階段新增案例，5成多來自雙北，7成5來自北北基桃，花東及與中南部只占2成5，若單看中部更是少之又少，這其實反映了R0值，其中最大因素當然是人口密度與人流來往；這也驗證在台北目前Rt值達2.4以上（3月20日算起），全台最高，應是人流穿梭來往，造成各區多點散發。

倘若雙北或北北基桃大爆發，但其他縣市仍能維持疫調與匡列，中南部仍能挺住？沈政男直言「若新增一直湧現，答案當然是否定的」，而本土確診數「什麼時候破千？如果全台Rt維持現在的2，那麼只需1個禮拜。什麼時候破萬？17天後。」

他表示，「台灣目前Rt值跟上海幾乎是一樣，也就是3天就會翻1倍，而上海從新增100到破萬，只花了3個禮拜」，並進一步指出，若全台每日確診例新增上萬，那麼雙北將占了5000多例，北北基桃約了7500例，而花東中南部共約2500例，2500例再分配給10幾個縣市，大概花東中南部每縣市新增1、200例左右。

若維持疫調與匡列，能稍阻擋從北北基桃擴散的疫情 ，全台Rt值繼續下降，那疫情就可能開始折彎，不至於繼續攀升；但，這只是一種線性推估，當新增成千上萬，雙北或北北基桃無法疫調與匡列，疫情往花東中南部擴散的壓力會更大，狀況恐又就不一樣了。

沈呼籲政府及民眾，不管如何都不要放棄圍堵，各縣市應根據自己的狀況訂定防疫 目標，未必一切跟隨雙北；昨更出現沒打疫苗 的超高齡長者的死亡個案，而當新增攀升，社交較退縮的老年族群就會漸漸被波及，這將是解封最讓人擔心之處。