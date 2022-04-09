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台本土確診新增442例再創新高 1例死亡 境外136例

記者謝承恩、許政榆、陳雨鑫／台北9日電
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

台灣新增578例COVID-19確定病例，分別為442例本土個案及136例境外移入，有107例為航班落地採檢陽性，另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，大致上個案數還是以六都最多。

指揮中心表示，今日新增之442例本土病例，為230例男性、212例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於2月1日至4月9日，其中包含250例為無症狀感染。個案分布為新北市(143例)，台北市(95例)，桃園市(41例)，基隆市 (39例)，高雄市(38例)，花蓮縣(24例)，屏東縣(14例)，宜蘭縣(10例)，嘉義縣(9例)，新竹縣(8例)，台中市(7例)，台南市(6例)，彰化縣(3例)，苗栗縣(2例)，新竹市、雲林縣及嘉義市(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案24458)，為90多歲女性，具慢性病史，未接種COVID-19疫苗，為案23030接觸者，居家隔離期間因症採檢，於4月4日確診，4月7日死亡。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為65例男性、71例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(7例)、印尼(4例)、南韓及新加坡(各2例)、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、尼泊爾、美國、西班牙、越南及德國(各1例)移入，另114例調查中。入境日介於今年3月20日至4月8日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計7,317,662例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,290,468例排除)，其中2萬6836例確診，分別為8633例境外移入，1萬8149例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增5例空號病例，累計144例移除為空號(原本土確定病例案25699、案26157、案26400-26401、境外確定病例案25724經確認檢驗陰性)。

2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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