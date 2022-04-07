「台獨教父」彭明敏親歷戰火 遭美軍炸斷手 睹長崎原爆

素有「台獨教父」稱號的前總統府資政彭明敏逝世，享耆壽98歲。（本報資料照片）

財團法人彭明敏文教基金會今天上午證實，前總統府資政、台灣獨立運動領袖彭明敏今清晨過世，享耆壽98歲。彭明敏一生傳奇，曾經歷二戰被美軍炸斷手，並目睹長崎原爆事件；在政治上，由於在台獨運動中的代表性地位，他在綠營素有「台獨教父」稱號，1996年更曾代表民進黨參選總統，他生前也在「絕筆集」自序寫到，「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」。

彭明敏為法國巴黎大學博士。曾任最年輕的台大政治系主任、中華民國 駐聯合國代表團顧問。1963年當選首屆十大傑出青年、1964年與謝聰敏和魏廷朝共同起草著名的「台灣自救運動宣言」，也因此宣言而被當時國民黨政府判刑八年，並於1970年在特務的監視下逃離台灣、抵達瑞典 ，在海外流亡了二十餘年。1992年台灣民主化後返台。

在「台灣自救運動宣言」中，指出蔣介石的「反攻大陸」政策是不可能加以實現，並提出「一個中國，一個台灣」及「重新制憲與尊重人權」的主張，認為台灣有能力建立一個國家。

彭明敏一生傳奇，見證大時代變遷，更親身遭遇戰火的無情。第二次世界大戰期間，彭明敏正在日本 求學，由於經濟拮据，彭明敏決定前往長崎一處漁村，與大哥一家人共同生活，未料在途中，他搭乘的船隻受到美軍轟炸，因而失去左臂，後來終身裝上義臂。

彭明敏於長崎長兄家療傷時，更親眼目睹美軍對長崎投擲原子彈的歷史事件。他曾在自傳中寫道，當時他在室內看報紙，聽到頭頂飛機嗡嗡聲，「突然間，有眩目的亮光，好像房裡按下巨大的鎂光燈。差不多同時，有金屬性的巨響，彷彿整個地球被一把巨大的鎚子擊中了」。

他並提到，「原子彈爆炸後果，實在難以描寫，有些水泥建築物仍屹立著，但是，裡面所有木料和其他易燃物都在頃刻間化為烏有。據說在學校教室內，從整齊排列的白灰燼所在可以看出在死亡瞬間正坐在書桌旁的每一個學生。熱度竟有那樣強烈。大部分的醫科學生都罹難，其中包括四位曾經慷慨輸血給我的台灣留學生。他們有用的生命被消滅，我卻仍活著，這真是悲劇的命運。」

日本投降後，彭明敏一家決定回到台灣，彭明敏於1946年1月2日抵達基隆，隔年發生228事件，其父因率領代表團要求軍隊撤離，險些遭槍殺。後來，彭明敏在台大時期，與同樣自日本帝國大學肄業的李登輝成為好友。彭明敏回憶當論及時政時，他談台獨，李登輝則批評糧食局長李連春以「肥料換穀」政策，剝削農民太甚，但似對一般政治較無興趣。