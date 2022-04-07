陳水扁自曝國務機要費：贊助美議員、邀柯林頓幕僚訪台

保外就醫的前總統陳水扁（右），昨天在凱達格蘭基金會舉行「國務機要費案國際記者會」，吸引大批媒體記者到場聆聽。記者許正宏／攝影

台灣高等法院4月1日審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序，除台灣前總統陳水扁 停審、吳淑珍請假，其餘被告皆被傳喚出庭。陳水扁昨舉行國際記者會，強調「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，他也公開21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，總計1億3300萬2010元(約461萬美元)，其中還包括贊助友台美國國會議員競選經費，陳水扁也使用國務機要費邀美國前總統柯林頓 幕僚訪台給予政策建議，並在美國雇用公關公司，進行政治遊說。

根據陳水扁提供的資料，2005年4、5月間，一位友台的美國國會議員L氏，請求台灣政府贊助其競選經費，陳水扁為感謝L氏多年來協助台灣推動對美外交，指示時任總統府辦公室主任馬永成轉達府副秘書長黃志芳執行。其後馬永成在辦公室內將該10萬美金交給黃志芳。

資料也顯示，因贊助美國國會議員競選經費，事涉敏感且受制於美國競選法規，黃志芳透過台灣外交部駐舊金山 辦事處處長李世明及駐美代表處國會組諮議趙介生與L氏接觸後，決定以「選民贊助」方式給付該10萬美金。同年8月間，黃志芳請託當時的總統府資政吳澧培將10萬美金以選民贊助方式轉交L氏。吳澧培即接續委託7、8名在美國之友人先行墊款，且設法將美金轉交予L氏。黃志芳確認L氏已收到資助款項後，即至總統府吳澧培辦公室，將美金現鈔10萬元交予吳澧培，吳澧培再陸續分次返還予先行墊款之友人。

保外就醫的前總統陳水扁（圖），昨天在凱達格蘭基金會舉行「國務機要費案國際記者會」，針對近來高院重新審理國務機要費一案進行辯駁，記者提問時表示：為何不在法庭上陳述而要召開記者會，陳水扁則回應：保外就醫是醫生的專業建議，他開記者會則是要捍衛自己的清白。記者許正宏／攝影

資料也指出，曾輔佐柯林頓之美國公共政策專家M氏，離職後開設個人政治顧問公司，陳水扁為借重M氏之經驗，希望邀其前來觀察台灣政策作為，並就改善台灣公共政策提出相關建議及提供國內外政策之諮詢，而於2001年初指示時任總統府諮議劉世忠與M氏聯繫，請其負責執行邀請M氏訪台及安排與陳水扁會面。

資料也提到，其後，M氏於2001年4月至7月間訪台兩次，來台之機票、飯店住宿等費用以及其提出政策研究報告之經費，由總統府科員陳鎮慧到M氏住宿之飯店結帳，隨後依劉世忠提供之銀行帳號匯款給M氏，總計支出經費共191萬7024元(約6萬6487美元)，其中飯店住宿等費用19萬餘元(約6600美元)係由陳鎮慧以其所保管之經費支出(此部分金額不在檢察官起訴被告等侵占國務機要計畫費用之內)，而研究報告之經費等，則由陳水扁用國務機要費支應，該部分為美金5萬元，即新台幣172萬6900元 。