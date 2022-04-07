陳水扁自曝國務機要費：贊助美議員、邀柯林頓幕僚訪台
台灣高等法院4月1日審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序，除台灣前總統陳水扁停審、吳淑珍請假，其餘被告皆被傳喚出庭。陳水扁昨舉行國際記者會，強調「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，他也公開21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，總計1億3300萬2010元(約461萬美元)，其中還包括贊助友台美國國會議員競選經費，陳水扁也使用國務機要費邀美國前總統柯林頓幕僚訪台給予政策建議，並在美國雇用公關公司，進行政治遊說。
根據陳水扁提供的資料，2005年4、5月間，一位友台的美國國會議員L氏，請求台灣政府贊助其競選經費，陳水扁為感謝L氏多年來協助台灣推動對美外交，指示時任總統府辦公室主任馬永成轉達府副秘書長黃志芳執行。其後馬永成在辦公室內將該10萬美金交給黃志芳。
資料也顯示，因贊助美國國會議員競選經費，事涉敏感且受制於美國競選法規，黃志芳透過台灣外交部駐舊金山辦事處處長李世明及駐美代表處國會組諮議趙介生與L氏接觸後，決定以「選民贊助」方式給付該10萬美金。同年8月間，黃志芳請託當時的總統府資政吳澧培將10萬美金以選民贊助方式轉交L氏。吳澧培即接續委託7、8名在美國之友人先行墊款，且設法將美金轉交予L氏。黃志芳確認L氏已收到資助款項後，即至總統府吳澧培辦公室，將美金現鈔10萬元交予吳澧培，吳澧培再陸續分次返還予先行墊款之友人。
資料也指出，曾輔佐柯林頓之美國公共政策專家M氏，離職後開設個人政治顧問公司，陳水扁為借重M氏之經驗，希望邀其前來觀察台灣政策作為，並就改善台灣公共政策提出相關建議及提供國內外政策之諮詢，而於2001年初指示時任總統府諮議劉世忠與M氏聯繫，請其負責執行邀請M氏訪台及安排與陳水扁會面。
資料也提到，其後，M氏於2001年4月至7月間訪台兩次，來台之機票、飯店住宿等費用以及其提出政策研究報告之經費，由總統府科員陳鎮慧到M氏住宿之飯店結帳，隨後依劉世忠提供之銀行帳號匯款給M氏，總計支出經費共191萬7024元(約6萬6487美元)，其中飯店住宿等費用19萬餘元(約6600美元)係由陳鎮慧以其所保管之經費支出(此部分金額不在檢察官起訴被告等侵占國務機要計畫費用之內)，而研究報告之經費等，則由陳水扁用國務機要費支應，該部分為美金5萬元，即新台幣172萬6900元 。
上一則
緊沿台防空識別區邊緣飛 這架中共軍機很故意
下一則
FB留言