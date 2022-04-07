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李明哲何時歸？ 陸委會再籲中國速告知釋放時間

中央社台北7日電
陸委會發言人邱垂正。記者陳政錄／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者陳政錄／攝影

台灣NGO工作者李明哲在中國的5年刑期將滿，仍歸期未定。陸委會發言人邱垂正今天再籲中方儘速告知李明哲刑滿釋放返台的具體時間。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進中國時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年。

邱垂正7日在中國委員會例行記者會上表示，李明哲遭到中國關押迄今已快滿5年，期間陸委會持續關注他在中國關押的情形，並關注他的健康狀況，也多次透過既有管道向中方要求，應確保李明哲的相關權益；同時，也協助家屬赴陸探視，迄今已有16次。

他說，自COVID-19疫情爆發以來，陸委會多次向中方了解李明哲在陸服刑的健康狀況，也傳達讓李明哲假釋、允許撥打親情電話、對外通信等訴求，並要求對岸儘速告知台灣政府和家屬，李明哲刑滿釋放返台的具體時間，以落實保障李明哲及其家屬各項的司法權益，及對李明哲人身自由、基本權益的保障。

邱垂正再度呼籲中方，應儘速告知李明哲服刑期滿釋放返台的具體日期，並指陸委會也將持續透過既有管道，向中方轉達李明哲家屬關切的各項權益。

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