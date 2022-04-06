柯文哲比陳時中懂防疫？羅秉成開轟「看人挑擔不吃力」

台灣行政院發言人羅秉成。圖／取自Yahoo TV節目「齊有此理」

台灣本土疫情再起，行政院長蘇貞昌拋出防疫 「新台灣模式」，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天先後對外強調現階段的目標是「重症求清零、有效管控輕症」。行政院發言人羅秉成晚間上Yahoo TV節目「齊有此理」直言，面對高傳染力的Omicron 病毒株，現在還想要絕對清零並不切實際。

針對柯文哲 稱他比指揮中心更懂防疫，羅秉成則開轟，「奉敬他一句，看人挑擔不吃力！」

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜近來紛紛要求中央說清楚「要共存，還是清零」？羅秉成表示，各國採取策略不同，清零、共存也不是絕對的，這是動態的發展，如果目標要兼顧經濟、防疫，就得取得平衡；且重點在隔離與管制。要絕對清零的話，一定得從邊境開始作起，比如去年五月Delta病毒襲來，全台升三級警戒那樣。

「此一時彼一時，現在不同的是Omicron病毒，所也要調整策略。」羅秉成指出，防疫還是不能鬆懈，但是面對Omicron病毒還想要絕對清零並不切實際。確診數升高是朝向穩健開放必須付出的成本代價，只要不是猛爆性開放像韓國那樣一天幾十萬例確診，相信疫苗覆蓋率夠高，醫療量充足，台灣不需要緊張。

針對柯文哲稱他比指揮中心更懂防疫。羅秉成說，地方也很辛苦，但中央有中央的高度，應有同理心，決策是適用全國、而非只有北市，要有一個政策上的理解是再做決定時，影響所及不是地域性、是全國性，全國性決定要兼顧生計、經濟，要針對疫情不斷去調整大家做得來的動作，比如戴口罩、勤洗手等，這都是在防疫中的調整，看似趨嚴、但不會過度影響生活。

蘇貞昌日前在立法院引用陸劇「走向共和」詩詞，遭中國國台辦發言人朱鳳蓮諷刺「人格分裂」，還說要多推薦幾部陸劇。當時羅秉成隔空邀請朱鳳蓮來台灣走走，並會帶她觀賞「時代革命」。

對於兩岸政府發言人隔空交鋒，被問到怎麼看待對岸的「同業」？羅秉成笑說，在什麼立場講什麼話，用點同理心，「中國發言人的發言你會感到很奇怪嗎？她那樣講只是剛好而已！那樣的國家如果有像我們這樣的發言人就奇怪了。」

羅秉成認為，朱鳳蓮雖然挖苦蘇院長，但是沒有疾言厲色亂罵，頂多是借題發揮，「我們也沒必要多做口舌之爭」，只要透過「時代革命」凸顯出中國是威權國家和台灣這個民主開放國家有多麽不同，就夠了。

談到蘇貞昌一向給人「酷吏」的形象以及各種「龜毛」的事蹟，兩人是否曾針鋒相對？羅秉成說，印象中兩人沒有吵過架、倒是有小辯論，「目標相同，就沒有輸贏問題」，院長雖然在外刻板印象很兇、會罵人，但他認為，「院長個性是對事嚴厲、對人溫暖」。

羅秉成舉例，四大公投時到各地演講，蘇貞昌會利用空擋拜訪早年同事、幫他開車的駕駛，到他們家坐坐聊天，就在屏東瓜棚下的一個圓桌，支持者、縣府同仁，就在那開講聊天；他雖然也看過蘇罵人，但不是胡亂罵的人身攻擊，他會告訴幕僚，怎麼做會更好，他也沒看過院長罵前發言人丁怡銘。

他不曾看過蘇貞昌羞辱人、口不擇言，但更多的時候是「問責」。貼身觀察許久的羅秉成說，蘇貞昌對小地方很要求，比如印資料、找人時，幕僚會拿起電話就要打、他則認為人就在隔壁，何不直接去叫一聲。

他還爆料，蘇貞昌不僅要求書面上釘書針的位置、批示時用紅筆或藍筆，他還是「擦桌子專家」，抹布材質、擦的時候打幾折、從哪邊擦起，代表蘇的性格是「注意細節又不會忽略大方向」。蘇貞昌還會要求參加會議的每個人都要表達意見，不能事不關己，因為開會就是要每個人都能做出貢獻。

羅秉成說，蘇貞昌的演講稿只是參考，他絕少照稿念。在立院，面對錯誤質詢，他認為要撥亂反正、不能保持沈默，最近或許有些立委稍微過火，蘇認為，太過火，對政務官有內外商也很難看，否則政務官要找對人也很不容易，他是在顯現態度，該講得話，要講出來。

至於他自己，被認為是「政府化妝師」的發言人角色，羅秉成也說，的確講話會要斟酌字句，腦袋要先轉一下。他曾被說過一次「發言人不能有個人意見，會被當成政府發言」，因此在公開場合，不能講的取捨，對他來說就是考驗，「大部分的情形是沒說的部分才值得玩味」。

對於多次被說要選新竹市長，羅秉成說，他沒辦法過選舉的生活，「選舉要犧牲奉獻、我比較自私一些，這樣的生活不是我可以過的」，他說，早年他沒有從政念頭，用選舉方式進入政壇，他「想都沒想」。

他說，如果倒退20年、心意還沒那麼堅定，或許還有機會，但現在愈來愈清楚要或不要，畢竟他是專業領域進入政府部門，選舉太多層面，「我沒有那樣的能量做選舉工作，不論哪一層級的選舉，願意投身就是佩服」。