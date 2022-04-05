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羅智強深夜表態參選桃園市長 即日起辭國民黨副秘書長

記者潘才鉉／台北報導
國民黨台北市議員羅智強凌晨宣布參選桃園市長，強調參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒有改變。 本報資料照片
國民黨台北市議員羅智強凌晨宣布參選桃園市長，強調參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒有改變。 本報資料照片

國民黨台北市議員羅智強深夜臉書發文表態參選桃園市長聲明，他說，外界謠傳他會脫黨參選，是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止。等國民黨確定提名之後，不論提名的是不是他，他的桃園千里行的承諾不變，另外，即日起他將辭去國民黨副秘書長一職。

羅智強表示，參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變。之前配合黨的指示二度延後宣布，外界因此有很多揣測跟想法，「也讓所有支持我的好朋友擔心，先跟所有好朋友說聲抱歉。」

羅智強表示，他會尊重國民黨中央最後的提名結果，不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重。對他來說，贏回桃園、打好2022年的地方選舉，才是最重要的。外界謠傳他會脫黨參選，是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止。他說，已跟主席報告過，如果最後國民黨提名羅智強參選桃園市長，他會全力以赴爭取勝選。但如果最後初選機制提名的人不是我，我也絕對支持。而黨中央也無需考慮羅智強的戰場和去處問題，我會扮演好全力輔選的配角角色 。

羅智強表示，有部分意見認為他未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，他也將深自檢討反省。但他也想澄清，這段時間其實桃園許多公職人員、在地人士，都給了他很多協助和善意的互動，大家也溝通了很多桃園市政的問題和想法；「當然持續的溝通與磨合是我的責任，我也一定會繼續加強這部分。」

羅智強表示，他將持續私下拜訪桃園的地方民代、意見領袖和民間團體，以示尊重，桃園千里行的承諾不變，「等國民黨確定提名之後，不論提名的是不是羅智強，我都會兌現承諾，繼續完成。」

羅智強表示，即日起辭去國民黨副秘書長一職。他說，之前就曾經多次和秘書長及主席報告過，為了黨務中立所以他希望辭去副秘書長一職，並再次謝謝祕書長和主席的厚愛與及慰留。

提名 國民黨 民調

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