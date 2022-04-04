台新冠病例連4天破百 陳時中：輕症者不排除居家隔離

本土個案連續四天破百，指揮官陳時中表示，只要將疫情控制在一定範圍，將合理放寬管制。富邦悍將4日在新莊主場開幕戰迎戰中信兄弟，滿場球迷戴口罩觀戰，落實防疫。（記者侯永全／攝影）

台灣本土疫情 持續延燒，昨天新增133例本土個案，連續四天破百，指揮中心指揮官陳時中 雖點名新北、基隆、台北與桃園等四縣市，需維持高度警戒；但同時表示，不考慮加嚴防疫 管制措施，只要將疫情控制在一定範圍，將合理放寬管制；陳時中表示，由於感染者幾乎都是輕症、無症狀，未來輕症者自行居家照護並非完全不可能。

本報系聯合報報導，中央雖表示防疫管制措施不升級，但地方政府顯然不同調。高雄市長陳其邁宣布，高雄明天啟動連假後加嚴防疫措施，國營事業關鍵基礎作業紅區人員，開工前要快篩，快篩陰性才能上班；有確診者的校園，師生在復課日也要篩檢。桃園市長鄭文燦也表示，市府員工加上警消共約1萬人，上班前都要完成快篩，確診校園復課前也要快篩，大潭電廠停工工區復工前要PCR採檢。

基隆市長林右昌則宣布，從今天起至4月9日，針對基隆市18歲以上民眾分批發放快篩試劑，共13萬750件，約占全市人口的36%。而國民黨立委廖國棟辦公室兩名助理確診。立法院也宣布位於立委研究大樓同樓層立委及助理，上班前應做PCR或快篩採檢，確定為陰性始得進入院區。

昨日新增的本土病例為64男、69女，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中50例為無症狀感染。另外，台灣昨出現首例年輕的Omicron中度確診者，為這波疫情以來，第四位中重度患者。陳時中表示，該個案為20多歲台灣籍男性，本身有慢性病史，接種兩劑超過五個月，未接種追加劑，3月29日因呼吸困難、咳嗽而就醫，確診為肺炎，PCR採檢結果為陽性，Ct值29.3，正住院隔離，使用氧氣鼻管及瑞德西韋，未住在加護病房。

另據台北中國時報報導，行政院長蘇貞昌提出新台灣防疫模式，遭批評路線模糊不清。新北市長侯友宜質疑何謂「積極防疫」，盼指揮中心將路徑說清楚，以利地方好執行。台北市長柯文哲也質疑，國家資源都在陳時中手上，能否給說法？

陳時中表示，新台灣模式就是維持正常生活，因此不會出現「封城」，且還會進一步簡化疫調與追蹤，不排除讓輕症者待在家，在地隔離，避免輕症患者跨縣市移動，境外個案則盡量維持在集中檢疫所，專家都已經進行討論，陸續會公布。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，如要維持經濟防疫新模式的雙贏策略，長遠策略應走向「重症通報」，類似腸病毒、流感的社區監測方式，透過「監測重症個案」達到「監測整體疫情」的目的，不需要去報所有個案數，反而會引發民眾恐慌。

陳秀熙指出，未來如檢驗出輕症或無症狀個案，可依社區疫情流行程度、疫苗施打狀態，或特殊群聚進行分流，採取不同的隔離策略，重症個案才需要通報監測，如此才能真正走向解封、與國際接軌。