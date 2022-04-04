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陳時中：中國強力封控效果有限 台灣推自主防疫

中央社台北4日電
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報系資料照)
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報系資料照)

面對高傳播力的Omicron變異株，清零或與病毒共存各有擁護者，台指揮中心指揮官陳時中今天說，以管制比台灣更嚴格的中國強力封控分析，圍堵疫情效果有限，盼在台推動自主防疫

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，有的國家選擇積極追求境內清零，有的走向與病毒共存。陳時中近日多次強調台灣將朝著「正常生活下積極防疫」的經濟防疫新模式前進，但台北市長柯文哲及新北市長侯友宜認為「積極防疫」概念模糊，無從跟隨。

陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會表示，正常生活下的防疫，定義就是不會封城，為達到目標，就須仰賴全民配合口罩政策、接種疫苗規畫，中央也會持續擴大整備抗病毒藥物，各民間單位應建立自主應變單位，以利因應各種疫情變化，提出有效對策，不妨礙太多日常生活，同時將疫情穩定控制。

台灣專家推估，隨著多數民眾第2劑COVID-19疫苗保護力下降，未及時接種第3劑，獲得完整保護力，4月中旬後恐面臨每天新增超過500例本土個案的疫情高峰。陳時中呼籲，符合接種資格的民眾儘速施打。

陳時中坦言，放寬措施都有漏網之魚，但面對高傳播力的Omicron變異株，即使是強力封控的中國也達不到效果，盼在台灣推動自主防疫，積極防疫之下，同步在合理範圍放寬，把疫情控制在一定範圍內，維持正常生活，未來也會在科學證據下，將疫苗覆蓋率加入放鬆管理措施參考依據。

對於經濟防疫新模式而言，醫療量能也是備受關注的焦點之一。指揮中心統計，負責收治中重症患者的醫院專責及負壓病床，全國總床數為3646床，空床數為2490床，空床率約為68.3%。

收治輕症無症狀的47家中央集中檢疫所及2家地方加強型防疫旅館，空床數分別為2724床、30床，空床率為42.7%、7.5%。陳時中指出，未來90%集中檢疫所將改為加強版集中檢疫所；各縣市都應籌設至少50間加強版防疫旅館，並以每萬人口2間為目標。

防疫 疫情 陳時中

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