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王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

記者黃保慧／即時報導
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書

港星王喜來台在機場做PCR檢測時爆鼻血一事成網上熱門話題，而他以「通緝」採檢人員角度發文引發台灣民眾不滿，定居台灣的港星杜汶澤在臉書發表千字文，最後不忘提醒大家：「請大家記住，台灣人和香港人，都有着同一個價值觀，世界觀，就是對抗極權，擁抱自由民主，我們永遠不是敵人！」

杜汶澤4日在臉書表示，自己成立台港文化交流協會的初衷，就是看到越來越多香港人移居台灣，或到台灣就學，估計會因文化差異而產生社會矛盾，除了幫助在台香港人，也會舉辦活動讓台港人民相互交流，在金費上、實質上的台港交流不少，他說道：「本會本着同鄉必須互相幫忙的精神，任何事情都盡能力幫忙。」

對於王喜來台PCR檢測的意外一事，杜汶澤表示，「昨日港人王喜在機場接受PCR時報稱受傷，本人即時在未了解情況的時候，馬上發短訊給王先生及其經理人，之後其經理人回覆，得知王先生已報警，我亦吩咐正在休假的同事向有關部門了解情況，以盡本會責任。今天衞福部亦已清楚解釋王先生流血乃個別案件，大家亦在新聞報道上看過，並已向王先生致歉，本人不用多加轉述。」他也祝王喜早日康復。

杜汶澤表示，只要以正常途徑申訴，在台灣都會得到公平對待，「這是我過往設身處地在這裡生活的真實體驗，也是我選擇移民台灣的原因，因為我相信這個國家是自由、民主、文明、和公平的。」

「我們在尋求自由的時候，亦應該尊重別人的習慣和文化」，杜汶澤這樣提醒香港人，也感謝台灣人過去對他剛到台灣時不懂規矩的包容，最後他說：「希望此事，不會對台港兩地人民產生太大矛盾，往後王先生如有什麼身體上或心理上的問題需要輔導和協助，本會一定盡力幫忙。

疫症期間，台灣成為全世界最安全的國家，全有賴我們的醫護人員，不眠不休守護國家，在此本會再一次對所有醫護人員表示敬意！」

香港 檢測 機場

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