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英媒專訪 吳釗燮：中關切俄烏戰 可能重新評估犯台能力

記者張加／即時報導
台外交部長吳釗燮。本報系資料照片
台外交部長吳釗燮。本報系資料照片

外交部長吳釗燮日前接受英媒專訪指出，中國必然密切關注俄烏戰爭，可能從中重新評估其犯台能力及國際社會的反應；全球民主陣營須團結，相信俄烏戰事會使愈來愈多國家了解台灣的重要性，並提升對台灣的支持。

吳釗燮於3月31日接受英國「周日泰晤士報」亞洲特派員Philip Sherwell視訊專訪，說明俄羅斯烏克蘭情勢、中國威脅、台對烏克蘭援助、台英關係、台灣的國際參與等議題，專訪內容於4月3日刊出。

據外交部新聞稿，吳釗燮受訪表示，台灣與烏克蘭都站在對抗威權主義的前線，正當歐洲國家面臨俄羅斯軍事挑戰之際，中國持續在印太、非洲及歐洲等地擴張影響力；台灣的存在，不僅關乎主權和自由民主生活方式的維護，對全球民主的存續也至關重要。 

吳釗燮說，台灣與烏克蘭的情況並不相同，包括台灣與中國有一海之隔，台灣在全球高科技供應鏈扮演關鍵角色，都使中國侵台成本加大；但中國整體戰力更勝於俄羅斯，台灣從烏克蘭以小國之姿成功防禦強大敵人的經驗中，獲得深刻啟發。

吳釗燮指出，台灣將持續致力發展不對稱戰力，同時強化全民防衛能力，並與美國等國家進行安全對話；台灣有堅定自我防衛的決心，深信民主終將戰勝專制威權。

 吳釗燮並說明，中國採取灰色地帶戰術，過去一年除派出近千架次軍機擾台，並以資訊戰、認知戰、網路戰等進行非傳統安全威脅；台灣現在與歐洲國家就假訊息、認知戰、網絡攻擊和混合戰等積極分享經驗，以相互學習，共同面對新型態的安全威脅。

吳釗燮還說，俄烏戰爭強化了台灣與世界民主國家的聯繫與合作，同時強化共同的戰略利益，台灣有責任為國際社會守護民主；台灣除加入民主國家對俄羅斯實施經濟制裁，台灣人民也踴躍捐輸善款及人道濟助物資。

 此外，吳釗燮感謝英國對台灣的深厚友誼，並積極支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及其他國際組織；台灣期待和英國持續深化合作，在貿易、投資及民間交流等領域長期穩健發展。

烏克蘭 俄羅斯 英國

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