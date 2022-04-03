台北市增19例 黃珊珊：7例不明感染源 但不贊成再升3級

台北市新增19例，其中12例已知感染源，有7例為不明感染源。圖為台北市民眾在採買水果。(美聯社)

台灣今天本土確診有183例，其中台北市新增19例，台北市副市長黃珊珊今天晚間表示，台北市新增的19例，其中12例已知感染源，不過有7例為不明感染源，持續疫調中。黃珊珊說，儘管連三天本土確診數破百，但與去年5月疫情 並不同，「我不贊成再升三級」。

黃珊珊今天在臉書 表示，今天本土+183，雖然狀況不容輕忽，但跟去年5月情況截然不同，因為第二劑疫苗覆蓋率有78.41%，追加劑則有50.48%，1月至今無症狀、輕症比例高達是 99.76 %，這就是最大的不同。

黃提到，回顧去年民眾「自主封城 」的情況，雖然成功壓制傳染，卻也衝擊市井小民的生計，「很多我們熟悉的店家，街角巷口的小店撐不到解封，我們不可能再承受一次這種打擊了。」她認同全國的防疫戰略必須再做調整，但「新台灣模式」到底是什麼？中央必須要有明確指引，作為地方政府就是全力配合。

黃珊珊也在臉書說明北市新增個案的感染鏈結，包括北投區案24283、文山區案24332與桃園舞蹈教室相關；士林區案24281、北投區案24284、信義區案24400與台中婚宴傳播鏈相關。

至於SOGO百貨特展群聚確診包括萬華區案24334，中山區案24368、中山區案24395；百貨公司特展群聚接觸確診者確診，則有內湖區案24282、中山區案24360、大安區案24394、松山區案24333。