我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真的開始撤了？衛星畫面曝 俄軍從基輔郊外機場撤離

奧斯卡呼巴掌後 威爾史密斯：將辭影藝學院會員身分「願接受後果」

美台國際組織工作小組會議 討論台灣參與5月WHA

記者張文馨／華盛頓報導
美台工作小組會議，討論台灣擴大國際參與的機會，包含以觀察員身分參與5月舉行的世界衛生大會（WHA）。 路透資料照片
美台工作小組會議，討論台灣擴大國際參與的機會，包含以觀察員身分參與5月舉行的世界衛生大會（WHA）。 路透資料照片

美國國務院1日表示，美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）3月31日在華府舉行工作小組會議，討論台灣擴大國際參與的機會，包含以觀察員身分參與5月舉行的世界衛生大會（WHA），以及參與國際民航組織（ICAO）。

國務院表示，雙方就公共衛生、環境、發展援助、技術標準與經濟合作等全球性挑戰交換意見，聚焦台灣以觀察員身分參與WHA和參加ICAO的機會，也討論台灣有意義參與多邊論壇所做出的貢獻；所有人均認可與其他關切台灣被排除於國際社會者密切合作的重要性。

這場會議美方代表包含國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）、副助卿庫克（Nerissa Cook）和瑞伊（Jane Rhee）、國務院主管APEC事務的資深官員莫瑞（Matt Murray），和AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）。

台灣代表則有駐美代表蕭美琴、外交部主任秘書徐儷文、國際組織司司長吳尚年、駐紐約辦事處處長李光章、駐日內瓦辦事處新任處長蘇瑩君和駐美副代表王良玉。

美台高階官員去年10月下旬也曾舉行國際組織工作視訊會議，討論支持台灣有意義參與聯合國。

國務院 AIT WHA

上一則

台本土確診創新高 「不因此升級」 檢疫天數擬再鬆綁

延伸閱讀

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

國務院支持跨性 申請護照4月11日起可選「X性別」

國務院支持跨性 申請護照4月11日起可選「X性別」
墨西哥綁架案兇殺案上升 國務院發旅遊警告

墨西哥綁架案兇殺案上升 國務院發旅遊警告
綁架案增加 國務院對墨西哥提璜納發出旅行警告

綁架案增加 國務院對墨西哥提璜納發出旅行警告

熱門新聞

台灣制憲基金會26日在台北舉行「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，第4場專題討論「美中新情勢下的台灣處境與展望」，邀請作家汪浩（左）主講、台灣制憲基金會副執行長宋承恩（右）與談。中央社

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

2022-03-26 13:24
今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

2022-04-01 02:23
台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台疫情爆發 本土增83例去年6月來最高 入境隔離7天會延後實施

2022-03-27 17:05
美國印太指揮部司令阿基里諾上將。歐新社

俄烏戰爭頭號教訓 美印太司令：中國攻台真可能發生

2022-03-26 01:22
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。圖／王柏峰主廚提供

史上第一次 台灣首奪「世界盃麵包大賽」團體冠軍

2022-03-29 11:03
新北消防局搜救過程。(圖:新北市消防局提供)

台和碩前副總裁獨自登山失聯4天 尋獲已無生命跡象

2022-03-30 05:05

超人氣

更多 >
「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主
看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去

看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去
梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因