美台國際組織工作小組會議 討論台灣參與5月WHA

美台工作小組會議，討論台灣擴大國際參與的機會，包含以觀察員身分參與5月舉行的世界衛生大會（WHA）。 路透資料照片

美國國務院 1日表示，美國在台協會（AIT ）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）3月31日在華府舉行工作小組會議，討論台灣擴大國際參與的機會，包含以觀察員身分參與5月舉行的世界衛生大會（WHA ），以及參與國際民航組織（ICAO）。

國務院表示，雙方就公共衛生、環境、發展援助、技術標準與經濟合作等全球性挑戰交換意見，聚焦台灣以觀察員身分參與WHA和參加ICAO的機會，也討論台灣有意義參與多邊論壇所做出的貢獻；所有人均認可與其他關切台灣被排除於國際社會者密切合作的重要性。

這場會議美方代表包含國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）、副助卿庫克（Nerissa Cook）和瑞伊（Jane Rhee）、國務院主管APEC事務的資深官員莫瑞（Matt Murray），和AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）。

台灣代表則有駐美代表蕭美琴、外交部主任秘書徐儷文、國際組織司司長吳尚年、駐紐約辦事處處長李光章、駐日內瓦辦事處新任處長蘇瑩君和駐美副代表王良玉。

美台高階官員去年10月下旬也曾舉行國際組織工作視訊會議，討論支持台灣有意義參與聯合國。