台本土確診創新高 「不因此升級」 檢疫天數擬再鬆綁

陳時中表示，是否縮短邊境檢疫天數還要再評估，不過未來大體上朝開放腳步。（本報資料照片）

台灣昨天本土案例飆破百例，再創今年新高，指揮中心昨天宣布，4月起可採池化檢驗，加速篩檢效率。專家解讀，本土案例持續新增，增加檢驗量能，顯示指揮中心仍朝病例清零努力。指揮中心指揮官陳時中 表示，現階段必須照顧重症患者及維持醫療量能，在這兩大前提下，台灣口罩規定不排除加嚴，但不會因此升級。

無論指揮中心一直強調「經濟防疫 新模式」，或行政院長蘇貞昌提及「新台灣模式」，指揮中心發言人莊人祥表示，都是朝向不靠升級管制逐步開放，幫助台灣經濟發展，同時希望疫情 可獲得一定的控制，但並非宣布台灣要與病毒共存。陳時中表示，不會升級，但生活必須更人性化，小部分微調是可能的。

3月時曾經宣布，預計規畫4月再縮短邊境檢疫天數，從10天減少到7天，這是否受到本土疫情升溫而生變？陳時中表示，還要再評估，不過未來大體上朝開放腳步。他說，堅持經濟防疫模式，也不排除視國外不同地區疫情不同，返台後規定不同的居家檢疫天數，如同分區鬆綁。

台灣疫情多點爆發，須觀察到何時？陳時中說，個別傳播鏈需個別觀察，一旦有全新傳播鏈出現，至少需要觀察十天，若有新增確診案例，觀察時間就再往後延。目前努力控制社區整體疫情，希望大家一起、盡快度過波疫情。

指揮中心昨天宣布，隨確診人數增加，4月起，住院、陪病、高風險醫護的例行性採檢，可採取1比10的池化PCR檢驗，提高檢驗效率。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，池化檢驗是將10支PCR採檢檢體放在一起檢驗，結果為陰性，顯示10人皆陰性，若驗出陽性，再重新檢驗找出陽性個案。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，指揮中心持續設置就必須維持「動態清零」，可能待指揮中心宣布解散，台灣才會正式與病毒共存。

台大兒童醫院院長黃立民表示，池化檢驗提升至1比10，偽陰性提高，但面對開放將會有大量確診案例，這是必要的，但要與病毒共存，仍在於疫苗覆蓋率與抗病毒藥物的準備。