幻象復飛 蔡英文：無論山之巔海之濱 國軍定能保家衛國

蔡英文總統視導空軍二聯隊。記者蔡晉宇／攝影

上月14日，台灣空軍二聯隊一架幻象2000戰機實施例行戰訓任務時墜海，飛官黃重凱中校於台東外海順利跳傘逃生獲救。今天幻象戰機完成天安特檢重新恢復正常訓練，蔡英文 總統也特別前往新竹空軍新竹基地視導空軍二聯隊。

蔡英文表示，面對當其國際情勢威權擴張，空軍任務都很繁重，但這些戰備訓練不僅讓國人安心，也要讓世界看見台灣守護國家的決心，自己有信心在大家勤訓精練下，無論山之巔、海之濱，中華民國 國軍一定都能保家衛國。

蔡英文指出，空軍第二聯隊是肩負台海防空作戰重要單位，今天來到這裡除了感謝空軍弟兄姊妹捍衛領空守護國家辛勞，也是來為大家加油打氣。

蔡英文說，前段時間黃重凱執行戰備訓練任務時，發現戰機有異狀，但他臨危不亂、堅持到戰機失去動力才彈射跳傘，在救援單位努力下迅速獲救，從黃重凱的表現可看出平時精實訓練成果，當執行任務遇到狀況時，能作出適當判斷處置，目前天安特檢已經完畢，勉勵二聯隊在今天重新進行飛行訓練，繼續執行戰備任務。

空軍在簡報中也針對幻象戰機的求生裝備做說明，包括有救生背心、燈光信號筒、海水去鹽劑、口糧等20多樣求生裝備。