台要求產地標示 暗示萊豬不安全 遭美點名關切

美國貿易障礙評估報告，關切台灣要求進口美國豬肉須落實原產地標籤等，「不正確地暗示美國豬肉產品（包括含萊劑者）存在食安疑慮」。(本報資料照片)

美國貿易代表署（USTR）31日發布「2022年各國貿易障礙評估報告」，關切台灣要求進口美國豬肉須落實原產地標籤，以及要求標示萊劑殘留容許值（MRL），「不正確地暗示美國豬肉產品（包括含萊劑者）存在食安疑慮。」

報告也提到，豬肉產品經過加工就要調整產地標籤，如實標示不同原料來源國，將影響台灣加工豬肉產品製造商購買美豬的意願；美國已對此向台灣提出關切，包括在去年台美貿易暨投資 架構會議。

有關牛肉，USTR也指出貿易障礙，雖然台灣在去年1月開放進口30月齡以上的美牛，但仍禁止牛雜、牛血和牛油等特定牛肉產品進口，其中牛血和牛油被世界動物組織（OIE）認定為安全，台灣仍以狂牛症為由拒絕。

USTR報告表示，美國持續敦促台灣對所有美牛產品開放市場。

有關萊劑殘留容許值，USTR表示，台灣對進口豬內臟實施比Codex更嚴格的殘留容許標準，「美國關切這樣的殘留標準未反應其食用後暴露量，美國還憂心台灣對萊劑殘留檢測 標準與Codex不一致，將導致結果失真。」

USTR要求台灣與其他貿易夥伴一致，採用Codex為標準。

USTR在今年的報告肯定台灣維護智慧財產權的努力，重申台灣進口美國稻米、基改食品、藥品與醫療設備存在若干貿易障礙。

台灣衛福部食品藥物管理署去年7月實施化粧品標示新制，也遭USTR點名關切，指相較大多數貿易夥伴只要求標籤清晰易讀，台灣還要求最小字體大小為1.2毫米（中文應標示事項）。