學者：俄烏戰爭讓台「自我防衛」意識升、北京不願武統

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山近日表示，俄烏戰爭讓民眾從中意識到國家最終得「靠自己」。（本報資料照片）

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山近日表示，俄烏戰爭給台灣很大的影響，是讓台灣年輕人關心國際事件，民眾也從中意識到國家最終得「靠自己」，民調 也顯示台灣自我防衛的意志比率有所提升。他還判斷，中國也有獲得「教訓」，最好不要武統，同文同種打下來是「兩敗俱傷」。

趙春山日前談到俄烏對兩岸的影響，他指出，這場戰爭對台灣的影響就是加強台灣的國際觀，過去年輕人不會注意這些事，現在至少知道世界上有烏克蘭 、開始關心此事，從這件事體悟到國家最後依然要靠自己，這都是正面的。

他強調，就怕一場戰爭沒有得到教訓，或者得到「錯誤的教訓」。

趙春山觀察，最近的台灣民調也反映了這個變化，最大的改變就是台灣人認為，兩岸若真有戰爭，並不期待美國會出兵。他指出，過去台灣人認為，不要打仗、年輕人也不會打仗，但這次幾個民調都顯示，台灣人認為要「自我防衛」的意識比率有所提升，「民調裡面看得很清楚，比率有升高。」

趙春山還指出，中國也有從俄烏戰爭中獲得「教訓」，即兩岸打仗最後一定是「親痛仇快」，烏克蘭與俄羅斯屬於同個民族，兩岸也是同文同種，打下來「兩敗俱傷」。

就他了解，這個戰爭的結果讓北京 也覺得，最好不要武統，「用武力結果就是這樣。」

他認為，近期美國對台灣釋放的訊息是，「你放心我支持你」，但更關鍵的是，台灣仍然要靠自己。因此，美國方面一直試問台灣的防衛力。防衛力有兩個：第一，防衛力意識，「你想不想打仗？」烏克蘭全民皆兵，台灣人能不能如此？

第二，武器夠不夠？「你有沒有能力打？」美國僅告誡台灣要有防衛意志、武器要夠，但沒有說未來會不會出兵保護。