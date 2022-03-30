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邱太三再籲北京正視「面對中華民國台灣事實存在」

 記者羅印冲／綜合報導
陸委會主委邱太三。（本報系資料照片）
陸委會主委邱太三。（本報系資料照片）

陸委會日前舉行諮詢委員會議，陸委會主委邱太三在會中指出，政府將在維護國家主權與台灣整體利益的前提下，推動兩岸良性互動。他並呼籲北京，務實面對中華民國台灣的事實存在。針對大陸國台辦批評「相互承認主權」是妄圖升級兩國論，陸委會昨晚回應，堅決反對國台辦以錯誤定位、脅迫粗暴的言論行徑面對兩岸政治分歧。

陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是2300萬台灣人民的堅持，絕無妥協空間。

陸委會日前舉行討論「俄烏情勢與中方應處觀察」的諮詢委員會議。邱太三在會上稱，俄烏戰爭牽動地緣政治及全球經濟格局，也對台海情勢有深刻影響。政府將在維護國家主權與台灣整體利益的前提下，推動兩岸良性互動；更呼籲對岸放棄強加的政治框架及武力恫嚇，務實面對中華民國台灣的事實存在。

與會學者認為，俄烏戰事是俄方長期勢力擴張之舉，但低估情勢，最終以談判解決的可能性較高。北京將從俄烏戰爭觀察俄國的作戰經驗、烏克蘭的抵禦及國際制裁，並藉此推演台海衝突可能情況，但當前將以「和統」為優先。

中國勢必總結經驗，作為應對未來台海衝突時，以美為首的西方報復制裁，並更加確立「對台總體方略」的主動權；因涉及美中爭霸，中共將台海問題與中華民族偉大復興的戰略利益相結合，不會貿然採取非和平手段。

軍事方面，學者表示，俄烏戰爭對中國解放軍有很大啟示，尤其是俄軍遠程精確打擊被高估，而俄方對相關戰況誤判，凸顯出獨裁專制國家軍事將領投領導人所好，未有正確情報分析，此亦將影響中共領導人對軍隊的信任。因中國認定台灣問題是內戰延續，學者建議政府在適法性、詮釋權及防衛等要研議應對、沙盤推演及強化韌性。

經濟方面，與會學者建議，政府就中國未來倘發動戰爭可能的經濟準備（包括支付體系、其內循環支撐，及相關戰備物資準備等），建立觀察指標，也及早因應中方可能對台經濟制裁。

學者也強調，此次戰爭顯示認知戰與資訊戰之重要性，烏方有效利用網路對外宣傳發聲、爭取國際支持，值得我方學習。

中華民國 北京 中共

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