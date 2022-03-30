郭恩綺勇奪英國「世界柑橘果醬大賽」雙金

郭恩綺的「玫瑰柑橘果醬」，今年在「搭配鹹味料理的美味果醬」類別中獲得最高榮譽「雙金」肯定。圖／郭恩綺提供。

台灣再次發光！繼台灣果醬女王柯亞後，又有第二位台灣選手郭恩綺在被譽為「果醬界奧斯卡 」的英國「世界柑橘類果醬大賽（The World's Original Marmalade Awards & Festival）」中，從來自全球的近3000罐果醬脫穎而出，摘下年度「雙金（Double Gold）」榮耀。

來自南投埔里、經營玫開四度食用玫瑰園逾20年的郭恩綺，今年以「玫瑰柑橘果醬」、「玫瑰無花果柑橘果醬」兩款作品，參與「搭配鹹味料理的美味果醬」、「添加有趣食材的果醬」兩項類別。

每年的英國世界柑橘類果醬大賽，都有來自全世界的數千件作品參賽。圖／摘自世界柑橘類果醬大賽官方臉書。

郭恩綺的「玫瑰柑橘果醬」，不但在「搭配鹹味料理的美味果醬」類別中獲得最高榮譽「雙金」肯定；在「添加有趣食材的果醬」類別中，也同時拿下銀牌。「玫瑰無花果柑橘果醬」則在兩項類別中，都獲得到銀牌肯定，「今年我總共得到一面雙金、三面銀牌。」

玫開四度食用玫瑰園是台灣首家生產食用玫瑰的專業農場。圖／郭恩綺提供。

所謂的「雙金」，指的是在各類別的金牌作品中，再挑出其中最頂尖的一個，給予「雙金」肯定，並且不是每一個類別，都會產生「雙金」得主，因此被視為賽事中最難得的殊榮，格外珍貴。

不過，今年並不是郭恩綺第一次挑戰「世界柑橘類果醬大賽」。「我第一次參賽是2021年，我覺得可以說是『拜疫情 所賜』。」郭恩綺所經營的玫開四度食用玫瑰園，是台灣首家生產食用玫瑰專業農場，包括知名麵包師傅吳寶春與多家星級旅館等，都是她的客戶。「因為疫情的關係，客戶的訂購量大減，我那年就多了一些時間出來。」郭恩綺表示：「參加比賽這件事情，我其實渴望了很久，但是都沒有時間去做，剛好趁這個機會去執行。」

郭恩綺埋首玫瑰花田20年，將自家玫瑰與柑橘結合，在果醬的世界裡發光。圖／郭恩綺提供。

郭恩綺在2021年以「柑橘玫瑰醬」、「柑橘加玫瑰花瓣」、「柑橘玫瑰太妃糖醬」3款果醬，首次參賽就一鳴驚人，獲得1金、1銀、4銅共6面獎牌，為台灣爭光。今年獲得年度雙金肯定的「玫瑰柑橘果醬」，更是從去年的「柑橘玫瑰醬」演化而來。

「去年的『柑橘玫瑰醬』我用了複合柑橘跟玫瑰醬，層次有點太複雜；今年我把風味聚焦在桶柑上，用桶柑搭配上臍橙，想要呈現台灣桶柑的特色。」郭恩綺指出：「在玫瑰的部分，我今年不用玫瑰醬，改用將花瓣糖漬之後直接入醬，保留花瓣的香氣；同時加入一點檸檬，以保持花瓣的鮮豔色澤。」

在華人 區首位獲得「雙金」肯定的柯亞指出，「接連有台灣的選手得獎，對台灣果醬市場的提升是全面性。有了比賽作目標，職人們對於果醬的研發以及在柑橘水果的選用方面，都會更精進；消費者對於品嚐果醬的解析力，也會在得獎果醬的帶動下逐漸提升。」