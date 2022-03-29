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龐培歐籲美承認台灣獨立 蘇貞昌：非一蹴可幾

記者鄭媁／台北29日電
行政院長蘇貞昌（左）率相關部會首長赴立院備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（左）率相關部會首長赴立院備詢。記者曾學仁／攝影

美國前國務卿龐培歐拋出「美國應外交承認台灣」的呼籲，引發熱議。AIT前處長司徒文認為，現階段美國對台灣務實的支持手段，才是最重要的。行政院長蘇貞昌今上午在立法院答詢時表示，實質外交承認不是一蹴可幾，「我們以堅定雙方實質關係為當前最大努力」。

龐培歐在今日播出的訪談中表示，烏克蘭例子顯示處於中間模糊地帶非常危險。美應承認台灣是獨立國家，因清晰能降低風險。司徒文日前則表示，AIT本身的建築，已經象徵美國對台灣重要性的承認，現階段美國對台灣務實的支持手段，才是最重要的。

民眾黨立委邱臣遠今在立法院質詢時問及，司徒文與龐培歐不同見解，凸顯我國外交困境，他也問蘇貞昌，我國目前對美關係，是傾向務實關係還是實質建交？

蘇貞昌答詢表示，台灣和美國之間的關係至關重要，美國總統拜登乃至於國務卿，以及美政府重要官員一再表示對台灣重要，台美關係堅若磐石，美國國會許多代表民意的國會議員也一再對行政部門提出要求，希望再加強台美關係，政府都樂見。

蘇貞昌表示，至於實質關係堅若磐石外，正式的外交承認等等都要水到渠成，對於台美兩方都知道，他們會做各種努力，但是否馬上進入實質外交承認等，這不是一蹴可幾，「我們也以堅定雙方實質關係為當前最大努力。」

龐培歐 國務卿 AIT

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