美「國家民主基金會」會長首訪台 蘇揆：感受對台重視

美國「國家民主基金會」會長威爾森一行已抵台,今下午前往拜會行政院長蘇貞昌。蘇貞昌致詞時表示,在俄羅斯 入侵烏克蘭 之際,代表民主、自由、人權的美國「國家民主基金會」專程訪台,此行還是威爾森上任後出訪的首站,讓人民特別感受到該基金會對台灣的重視與肯定,並彰顯台美雙方友誼。

蘇貞昌致詞時表示,在蔡英文總統領導下,台灣在各方面評比均備受世界肯定及重視,此一成果是透過一代代台灣人民的努力,以及民主夥伴的相互支持,才能享受今天得來不易的自由與民主。

蘇揆指出,今年10月美國國家民主基金會與台灣民主基金會首次在台合作,舉辦「世界民主運動」全球大會,相信全球自由民主夥伴將能更進一步團結合作,讓自由、民主及人權價值獲得全世界更加重視,並展現更大的力量。

蘇揆提到,烏克蘭至今尚未被俄羅斯完全占領,是因世界民主自由國家及夥伴均給予烏克蘭大力支持及聲援,台灣也盡一切力量人道援助,並同聲譴責不自由、不民主的侵略惡行,由此可見全世界自由民主的國家夥伴,應更努力團結合作。

蘇貞昌說,他相信在兩大基金會的共同努力下,全球的自由民主夥伴將能更進一步團結合作,讓自由、民主及人權價值獲得全世界更加重視,並展現更大力量。

威爾森致詞表示,美國國家民主基金會的存在,即是展現對台灣民主、自由的支持;俄羅斯入侵烏克蘭正考驗著全球民主價值,烏克蘭人民展現的勇氣,彰顯民主夥伴要更團結,台灣更要展現對全球民主的貢獻。

威爾森表示,「世界民主運動」全球大會將讓抵台的全球民主人士,見證台灣的成就與所做貢獻,並讓台灣能在全世界民主議題上,具有議題設定的核心地位;進而在拜登 政府召開下一屆民主峰會前,台灣能成為全球民主議題的中心。

蘇貞昌下午致贈威爾森「茶王典藏禮盒」,威爾森則回贈《Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism》一書,雙方並合影留念。