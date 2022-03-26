俄烏戰爭頭號教訓 美印太司令：中國攻台真可能發生

美國印太指揮部司令阿基里諾上將。歐新社

美國印太指揮部司令阿基里諾上將（Admiral John Aquilino）受訪時警告，隨著解放軍 逐步增加對台施壓，俄羅斯 入侵烏克蘭 凸顯了中國對台灣構成的嚴峻威脅。

金融時報25日報導，正首度以印太指揮部司令身分出訪澳洲的阿基里諾上將表示，中國在過去一年裡展現出「膽量」（Boldness），範圍從台灣附近跟南海其他區域的更加強勢軍事活動，到快速核武擴張及2021年7月的極音速武器測試，「我不覺得有人能在5個月前預料到入侵烏克蘭，所以我認為頭號教訓就是，『嘿，這真可能發生』」。

阿基里諾上將接著表示，「第二個教訓是，不要自滿…我們必須時時刻刻做好準備」。

金融時報指出，解放軍增加了戰機飛進台灣防空識別區的次數，加劇緊張局勢和引發未來對台軍事行動相關的擔憂。阿基里諾上將說，解放軍肯定已經特別改變他們的行動，「因為這適用於他們在台灣周邊的行動-增加海上與空中的行動，目的是針對台灣人民的施壓作戰」。

阿基里諾上將表示，「我不會說我更擔心了，但我確實看到上升的壓力，而我們必須保證，如果採取任何行動，我們已做好準備」。

金融時報提及，美國正集中幫助烏克蘭擊退俄羅斯的入侵，引發部分專家擔憂，華府將在關鍵時刻失去對中國的關注，但阿基里諾上將強調，美國在亞洲的態勢沒有變過，也指每個人都了解這個地區的安全挑戰。