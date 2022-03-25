我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏戰+利率升 史指連升2周

拜登訪波蘭將發表談話 美沙盤推演應對俄化武攻擊

俄烏效應 邱太三、蕭美琴 接連發聲談台灣主權

記者周佑政、邵心杰、周志豪、趙容萱／連線報導
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

台灣陸委會主委邱太三提出兩岸應「互相承認主權」，台駐美代表蕭美琴投書華盛頓郵報的文章25日刊出，文中指出，台灣在任何時候都不曾是中國的一部分，是鋼鐵般的事實。兩岸與對美事務部門同時「發難」，蔡政府最近一系列出手，背後有脈絡可循。

據了解，蔡政府最近有節奏地「強調中華民國主權」，關鍵字是俄烏戰爭，烏克蘭奮勇抵抗俄羅斯入侵，啟發台灣應強化捍衛主權與自由民主的決心。在美方「高度期許」下，蔡政府官員陸續發聲表態。

邱太三拋出「兩岸應互相承認主權」，挑動敏感的兩岸神經；幾乎同一時間，駐美代表蕭美琴也投書華盛頓郵報，主旨是「烏克蘭啟發、鼓舞台灣，共尋對抗威權」。

據了解，從美國總統拜登指派特使團來台、到蔡英文總統近日與日本前首相安倍晉三視訊，都談及俄烏戰爭，近期國防部啟動新式教召、研議役期延長，乃至邱太三、蕭美琴的發聲；蔡政府的「動作」都圍繞在抗中保台、凸顯主權與自由民主、提升自我防衛的主軸。

民進黨內熟悉兩岸與國際事務人士表示，邱太三的論述沒有問題，蔡英文總統在兩岸立場上提出「四個堅持」，其中包括堅持中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」、堅持主權不容侵犯併吞，「這是目前台灣主流民意的看法」。

台灣前總統馬英九25日對於邱太三說法則表示，「這一步是不對的」，中國不可能承認台灣主權。馬英九表示，以前他主張，兩岸「互不承認主權、互不否認治權」，這樣就有互動空間。中廣董事長趙少康則說，若修正為「互相尊重主權」，也許兩岸關係可以進一步。

陸委會主委邱太三。（本報資料照片）
陸委會主委邱太三。（本報資料照片）

中華民國 馬英九 烏克蘭

上一則

台立院通過18歲公民權 成首次交付公民複決修憲案

延伸閱讀

國台辦批邱太三中華民國主權言論 夾帶兩國論謀獨

國台辦批邱太三中華民國主權言論 夾帶兩國論謀獨
新聞眼／中華民國外衣 遮不住一邊一國馬腳

新聞眼／中華民國外衣 遮不住一邊一國馬腳
陸委會主委：兩岸應互相承認主權 國民黨：違憲違法

陸委會主委：兩岸應互相承認主權 國民黨：違憲違法
蕭美琴見證阿州與台簽署教育合作備忘錄 並接受聯合友台決議文

蕭美琴見證阿州與台簽署教育合作備忘錄 並接受聯合友台決議文

熱門新聞

前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。(本報資料照片)

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 19:45
具俊曄不停揮手致謝。記者李政龍／攝影

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

2022-03-19 14:48
李艷秋。(本報資料照片)

李艷秋兄妹爭產 當庭罵二哥「貪婪」遭求償30萬免賠

2022-03-23 06:15
陳松勇的看護Yuli。（圖：陳松勇友人提供）

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

2022-03-24 02:27
台灣前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。（本報系資料照片） UCD匯入

大都會博物館證實 馬英九女兒馬唯中 出任首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 18:40
花蓮正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉，無人員傷亡，用路人須改道。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

台灣深夜多起地震 興建橋基倒塌

2022-03-22 15:25

超人氣

更多 >
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣
拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕