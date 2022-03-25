台立院通過18歲公民權 成首次交付公民複決修憲案

立法院會25日處理18歲公民權修憲案，約百名高中生一早在立法院外集結監票，籲所有立委投同意票。記者蘇健忠／攝影

相隔17年，台灣立法院院會25日以109票通過「18歲公民權」修憲案，明定中華民國 國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票 之權。全案公告半年後，需再經公民投票複決程序通過才正式生效。這也是中華民國史上首次交付公民複決的修憲案。

由於公民投票複決之有效同意票，須超過選舉人總額半數、約965萬票，才會正式通過生效，這個門檻超過歷屆總統選舉當選人的得票數。18歲公民權縱使出了立院，仍有更大難關要闖。

蔡蘇籲複決投下同意票

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌皆呼籲公民複決要投下同意票。蔡總統表示，修憲工程需要朝野合作，也需要世代合作，盼不分黨派、不分世代，共同為年輕人投下同意票，留給下一代一個更好的台灣。

立法院修憲委員會今年1月初開始處理「18歲公民權」修憲案，國民黨團持續以民進黨 團不聽在野黨意見為由缺席，民進黨、台灣民眾黨、時代力量3黨團達成共識，以修正動議初審通過3黨團共提的「18歲公民權」版本，25日送至院會表決。

表決前，民進黨立院黨團總召柯建銘對國民黨主席朱立倫喊話「別當逃兵總司令」，多名時代力量、民眾黨及民進黨立委與青年團體穿上高中制服，呼籲朝野立委投下同意票，上百名高中生在立法院外靜坐「監票」。青年團體呼籲立委，若不給18歲年輕人投票權，兩年後年輕人依然能夠取得投票權，「大家都遇得到」。

朝野衝突最後全數同意

國民黨團經討論最終決議投下同意票，形同朝野達成共識。不過，院會審議時仍意外爆發朝野衝突，民進黨立委管碧玲表示，回顧這次修憲工程，都是國民黨在阻擋，民進黨就像「阿信」一路承擔，引發台下藍委不滿，除拍桌抗議也喊出「多數暴力」口號，並準備牙膏與貼有「專洗髒嘴」的漱口水送給管碧玲抗議，氣氛一度緊張。

最終因國民黨團表態支持，表決結果以109人出席，全數同意，通過憲法修正案在立院需立委總額3/4出席、出席立委3/4同意之門檻。柯建銘表示，修憲過程備極艱辛，應把青年節改訂在3月25日紀念，接下來除爭取複決投票過關，更要朝降低修憲門檻及廢考監努力。

藍反對綠營程序不正義

國民黨團總召曾銘宗表示，雖然黨團成員有不同意見，但主要是針對民進黨團修憲過程中進行一黨修憲、程序不正義，經審慎評估仍決定為了讓年輕朋友有更大公民權參與中華民國政治、經濟發展等公共事務，投下同意票。

立法院通過的「18歲公民權」修憲案，增訂「中華民國憲法增修條文」第一條之一，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權」之規定，則停止適用。