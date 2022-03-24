台灣陸委會主委：兩岸應互相承認主權

陸委會主委邱太三。記者黃義書／攝影

台灣陸委會主委邱太三昨天對兩岸協商釋出訊號稱，如果「維護中華民國 主權」不算台獨的話，是跟中國談判時一個比較好的基本條件。他今天進一步加碼說明，他的主張跟藍營不太一樣，過去國民黨馬英九 前總統的說法兩岸「互不承認主權、互不否認治權」已不足，應「互相承認主權」。

邱太三連續兩日赴台立法院報告備詢，兩天都談及「中華民國主權」，昨更拋出兩岸「應互相承認主權」的說法，對此說法，總統府、民進黨均表示沒有補充說明。國民黨表示，邱太三「兩岸應該互相承認主權」的主張已經違憲違法，不能認同。

邱籲對岸 不要強加政治框架

邱太三昨天答覆立委李德維質詢時指出，如果「維護中華民國主權」不是台獨的話，未來在兩岸做任何協商談判上，應該會是一個比較好的基本條件。

邱太三昨備詢前，向媒體進一步解釋說，維護台海和平安全跟穩定，是兩岸雙方應該要有共同責任。他說期待對岸能改變思維，不要強加政治框架，「這樣我相信氣氛會變得很好」。

邱太三說，他的主張跟馬英九不太一樣，國民黨在中國應該要大膽的堅持中華民國的主權，而不是互不承認主權。邱太三說，「過去國民黨馬前總統的說法是『互不承認主權、互不否認治權』已不足，應『互相承認主權』。」

蕭旭岑：先修憲把陸委會廢掉

馬政府時期，陸委會在闡述「互不承認主權，互不否認治權」政策主張時曾強調，政府根據中華民國憲法和兩岸關係條例，以務實定位兩岸關係，也就是「一個中華民國、兩個地區」。根據憲法，中華民國是主權獨立的國家，而中華民國憲法上的領土，涵蓋台灣與中國大陸，政府當然不能承認中華民國的領土上，另有一個國家的存在。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，按照邱太三的講法，兩岸條例與陸委會都不應該存在了。如果相互承認主權，就只剩外交部，沒有陸委會，邱太三是不是要修憲把自己廢掉呢？建議邱主委讀讀中華民國憲法與兩岸人民關係條例，會有比較正確的發言。

洪奇昌：兩岸對等交流拋善意

海基會前董事長洪奇昌表示，邱太三所言，是期許兩岸以對等原則開展正向交流的善意，目前中華民國台灣是台灣社會主流民意，對中國而言，能夠認知、尊重、正視這個政治事實，是理解台灣民心的健康視角，也有益於化解歧見。

國民黨表示，邱太三說法衝擊兩岸政治默契和溝通基礎，反而讓恢復交流協商變得更加困難。雖然可以理解邱太三昨天在立法院希望改善兩岸關係的努力，但是昨天的補充發言，恰好抹去了昨天的善意，對於兩岸關係並無助益。