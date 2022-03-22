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台役期改回1年 國防部長證實：不修法、恢復義務役徵兵

記者洪哲政／台北23日電
針對役期是否延長，國防部長邱國正（右）23日在立法院表示，國防部已編成專案小組，「研議很快」，但依法公告後要一年才會實施，而此事他不打算透過「修法」來達成。（取材自立法院直播）
針對役期是否延長，國防部長邱國正（右）23日在立法院表示，國防部已編成專案小組，「研議很快」，但依法公告後要一年才會實施，而此事他不打算透過「修法」來達成。（取材自立法院直播）

針對台灣服義務兵役時間是否延長，國防部長邱國正23日上午在立法院表示，國防部已編成專案小組，「研議很快」，但依法公告後要一年才會實施，而此事他不打算透過「修法」來達成。立委提醒邱國正，若要延長軍事訓練役期，就要修兵役法，不修法，只能恢復義務役徵兵。邱國正肯定此事。

依兵役法第16條規定：「常備兵役之區分如下：現役：以徵兵及齡男子，經徵兵檢查合格於除役前，徵集入營服之，為期一年，期滿退伍。軍事訓練：經徵兵檢查合格男子於除役前，徵集入營接受四個月以內軍事訓練，期滿結訓。後備役：以現役期滿退伍或軍事訓練結訓者服之，至除役時止。」

邱國正上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，針對役期延長，邱國正回應無黨籍立委林昶佐質詢表示，他曾說過此事要評估一年，評估需要時間，按規定評估出來的結論要公告，公告滿一年才能開始實施，有此介定。

他進一步說，評估有很多因素要考量，不能夠因為要減員要把人抓進來，而需基於：第一，一定要以敵情考量；第二，防衛作戰需要以兵力考量。

邱國正一再說，不會因為要把這些人抓進來，「志願役就停了」，這畢竟是累積多年的經驗，是專長專業培育出最好的人才，絕對不會浪費掉。而其他人員是一次來或分批，都會納入考慮。這牽涉經費、訓能、訓量。

針對役期調整，邱國正回應國民黨立委溫玉霞質詢時說，他沒接到任何指示，「給我定個目標」。國防部研擬後有幾個方案，會向長官作報告，而目前仍在研擬階段。「今年一定會有結果」，執行則要公告一年後才要作推動。

民進黨立委羅致政提醒邱國正，軍事訓練役若要延長，恐怕需要修法，因為法定軍事訓練役就是四個月，要延長就要修法。但邱國正回應，不準備修法，因為過程太冗長。立委提醒，不修法只有兩個選擇，軍事訓練役維持四個月，只能回復義務役役期一年。邱國正肯定此事。

國民黨江啟臣則追問表示，邱的說法等於是實質恢復徵兵，因為法律上已經有了，另個問題要考慮的是，這些員額是加在現有21.5萬人上，或在這個員額外，總額會不會變？當四個月改成一年也叫軍事訓練役時，實際上是不加在21.5萬員額中；要擴軍，就要修法。邱國正回應，都在研議中，國防部已編成專案小組，「研議很快」，但公告以後要一年實施。

國防部 國民黨 江啟臣

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