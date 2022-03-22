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多圖／台整夜連震 上千雞蛋被震破 百萬養殖蝦全流光

記者游振昇、尤聰光／台中、台東23日電
台東縣成功地區的連鎖便利超商，物品也被震的滿目瘡痍，架上物品也都散落一地，損失不小。（記者尤聰光／攝影）
台東縣成功地區的連鎖便利超商，物品也被震的滿目瘡痍，架上物品也都散落一地，損失不小。（記者尤聰光／攝影）

台灣23日凌晨多次地震，讓全台很多人都無法入眠，各地受災情況也紛紛傳出。臉書爆料公社23日早上有人PO出照片，蛋商放在倉庫的數千顆雞蛋幾乎全倒破裂，無法賣也不能吃，網友看到後大嘆，雞蛋珍貴，看了不捨。也有花蓮的養蝦場因為地震導致水管破裂，養殖的蝦子全流光，損失逾百萬元（台幣，下同，約3.5萬美元）。

有網友23日早上在臉書爆料公社PO照，整間倉庫的雞蛋籃全倒，雞蛋幾乎全破，網友說，繼地震後，有種蛋蛋的哀傷，許多人都說今天凌晨的連續強震很可怕，不敢睡了。

台灣23日凌晨的連續強震，有蛋商的雞蛋幾乎全破。（取材自臉書爆料公社）
台灣23日凌晨的連續強震，有蛋商的雞蛋幾乎全破。（取材自臉書爆料公社）

網友看到雞蛋照片說，家庭主婦看到更捨不得，有人說，這是一張讓全國人都心痛的照片，也有人為老板感傷，一定心痛，還有人說，像是大命案現場照片。

而靠近花蓮震央的台東，一家飼養白蝦的陳姓漁民，因地震導致水管破裂，蝦子隨著水流光，損失逾百萬元。

「養了6個池，破了5個池」陳姓漁民無奈說，第一次遇到這麼大的地震，水管都破裂嚴重，十多萬尾大蝦和100萬尾蝦苗幾乎都流光了，光蝦子和管線維修費用就要超過200萬元（約7萬美元），真的運氣有夠差。

台東一家飼養白蝦的陳姓漁民，因地震導致水管破裂，蝦子隨著水流光，損失逾百萬元。（...
台東一家飼養白蝦的陳姓漁民，因地震導致水管破裂，蝦子隨著水流光，損失逾百萬元。（圖：讀者提供）

台東一處養蝦池水管破裂嚴重，陳姓漁民十多萬尾大蝦和100萬尾蝦苗幾乎都流光。（圖...
台東一處養蝦池水管破裂嚴重，陳姓漁民十多萬尾大蝦和100萬尾蝦苗幾乎都流光。（圖：讀者提供）

陳姓漁民說，這個地震搖的夠大夠久，鐵門和圍牆都被震壞，他趕緊查看水池狀況，發現原本1米5水深的池子，很快就只剩不到50公分，直覺管線破裂，但當下也無可奈何，只能眼睜睜看著蝦子流走。

這起規模6.6的地震不僅養蝦池損失慘重，台東成功地區的連鎖便利超商，物品也被震的滿目瘡痍，天花板燈具掉落，架上物品也都散落一地，損失也不小。有店員說：「地震停止回過神，看店內狀況感覺像被轟炸過」。

有超商門市的天花板燈具，被地震強烈搖晃掉了下來。（記者尤聰光／攝影）
有超商門市的天花板燈具，被地震強烈搖晃掉了下來。（記者尤聰光／攝影）

地震 雞蛋 臉書

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