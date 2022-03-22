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台美日澳及斯洛伐克 共探討打擊網路金融犯罪

記者張加／即時報導
台、美、日、澳、斯洛伐克在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，22日共同舉辦「數位犯罪防制」線上國際研習營，法務部長蔡清祥 （左）、調查局長王俊力（右）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（中）開幕致詞。圖／台外交部提供
台、美、日、澳、斯洛伐克在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，22日共同舉辦「數位犯罪防制」線上國際研習營，法務部長蔡清祥 （左）、調查局長王俊力（右）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（中）開幕致詞。圖／台外交部提供

台、美、日、澳、斯洛伐克在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，22日共同舉辦「數位犯罪防制」線上國際研習營；美國在台協會（AIT）透過新聞稿表示，這次的GCTF線上研習營，為GCTF自2015年啟動以來，首次共同探討國際執法機構應該如何合作打擊網路金融犯罪。

AIT表示，儘管台灣被拒絕有意義地參與國際刑警組織和許多其他國際組織，此研習營突顯了台灣與國際社會分享其專業知識的多種方式，以及全球網路社群如何與台灣分享經驗，以應對網路金融犯罪的共同挑戰。

AIT指出，在研習營上，執法官員討論了網路金融犯罪的最新趨勢，並分享了促進國際合作打擊網路金融犯罪的最佳實務經驗；來自美國司法部聯邦調查局的專家小組成員，就如何打擊涉及虛擬貨幣的犯罪提供了一案例研究，而美國國土安全部的國土安全調查官員，則分享如何打擊暗網犯罪的最佳實務經驗。

來自32個國家、將近300名執法官員參加了此次活動。

台外交部新聞稿指出，這是GCTF今年第一場活動，也是斯洛伐克第3度參與合辦GCTF活動，並指派專家分享區塊鏈應用與網路安全策略；此次活動為GCTF第8度以執法合作為主題舉辦國際研習營，探討議題聚焦加密貨幣與數位金融犯罪防制。

台外交部表示，法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin PODSTAVEK）以預錄方式致開幕詞，並由台法務部調查局、美國聯邦調查局（FBI）、美國國土安全調查署（HSI）、澳洲聯邦警署（AFP）、日本及斯洛伐克等各國專家分享數位金融犯罪最新趨勢及國際合作經驗，期許擴大各國執法單位經驗交流及能力建構。

這次線上國際研習營由外交部、法務部調查局、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、斯洛伐克經濟文化辦事處共同辦理。

AIT 虛擬貨幣 澳洲

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