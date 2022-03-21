「不應浪費青春在古文」綠委促國考廢國文 藍批亂搞

民進黨立委鄭運鵬。（本報資料照片）

考試院宣布明年起高普考試刪除列考公文，民進黨 立委鄭運鵬昨天質詢時進一步呼籲，考選部應將國考廢除國文，他並引述前考試委員林玉体、李慶雄等人提案指出，「年輕人不應把青春浪費在古文上」。考選部長許舒翔回應，會再觀察。國民黨 立委賴士葆痛批民進黨要討好年輕人、去中國化，持續在教育亂搞。

立法院司法及法制委員會昨邀考試院官員業務報告，鄭運鵬質詢時指出，除了公文之外，另一個「食古不化」可廢掉的項目就是國文，許多專技考試已不考國文，國文是否有列入國考共通科目必要？他並舉例，原住民 特考不考原住民語言，卻考國文，有何必要性？

鄭運鵬表示，國考不考國文不是他的創見，前考試委員林玉体、李慶雄、陳茂雄、劉武哲2008年便曾提出，「廢考古文和統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費古文上」過了14年，到現在都沒有廢除，相當可惜。他還說，如果考試院還考國文，以後考試委員提名審查就考四書、戰國策、赤壁賦等，「如果立法院對於考試委員審查沒刁難，國考考這個有什麼意思？花錢補習，考過又用不到」。

許舒翔回應，公文寫作拿掉後，作文短期內還是要保留。測驗題比較會有古文國學常識題，目前是增加白話文部分，會再觀察，進一步討論。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，古文選擇題僅占20%，且若古文有一定素養，對於作文、公文和平常書信往來都有幫助，因此他認為利大於弊，應該繼續維持。

台北中國時報報導，賴士葆痛批民進黨要討好年輕人、去中國化，持續在教育亂搞。近年教改已大幅減少文言文，國文時數也比以前少很多，以致不少人感歎年輕人國語文能力大不如前。

此外，有警察身分的知名足球球評石明謹因違反公務員不得兼任規定遭懲戒，日前宣布提前退休。多位立委昨質詢時，呼籲考試院、銓敘部應放寬公務員兼職規定。