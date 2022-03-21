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蔡英文見波蘭駐台代表 談烏克蘭人道援助及台波關係

記者張加／即時報導
總統蔡英文（右）今接見剛剛履新的波蘭台北辦事處處長高則叡。圖／取自波蘭台北辦事處臉書
總統蔡英文（右）今接見剛剛履新的波蘭台北辦事處處長高則叡。圖／取自波蘭台北辦事處臉書

蔡英文總統今首次接見剛剛履新的波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski），蔡英文首先關心波蘭安置超過200萬烏克蘭難民的艱鉅挑戰，同時對波蘭展現人道關懷的情操表示感佩。

波蘭台北辦事處臉書寫道，高則叡禮貌拜會蔡英文總統，主要表達對烏克蘭人道援助的感謝。

據台外交部新聞稿，高則叡指出，俄烏戰爭造成超過300萬烏克蘭難民流離失所，其中多數逃往波蘭，透過全波蘭各地民間家庭的廣泛收容，波國邊境並無難民營景象；高則叡另特別代表波蘭政府感謝台灣第一時間運送27噸醫療物資，以及捐贈總計1000萬美元善款協助賑濟波國境內烏克蘭難民。

台外交部指出，蔡總統再次肯定波蘭人民安置難民的溫暖義舉，並說明台灣政府發起成立烏克蘭賑災專戶，台灣人自發響應熱烈，短期內募款金額即逾新台幣6億6千萬元(約2320萬美元)，並持續不斷增加當中；台灣與國際同步，協助烏克蘭難民脫離困境。

高則叡表示，波蘭預定於明年擔任台北國際書展的主題國，擴大與台灣探索波蘭文學的機會；此外，波蘭也尋求強化與台灣經貿投資交流的新契機，期盼在半導體、直航、文化交流、人才培訓等各領域強化合作。

台外交部指出，蔡總統樂見雙邊高科技領域的合作，以及人民透過教育、觀光的往來增進彼此瞭解，尤其深化與中東歐國家合作鏈結，正是台灣對歐關係當前發展重點；蔡總統歡迎兩國政府為促進雙方的長遠共同利益強化合作。

烏克蘭 蔡英文 邊境

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