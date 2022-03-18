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澳洲新聞台專訪 吳釗燮：中國從未放棄武力統一台灣

記者丘采薇／台北19日電
吳釗燮表示，中國從未放棄武力統一台灣，台灣必須隨時備戰。本報資料照片
吳釗燮表示，中國從未放棄武力統一台灣，台灣必須隨時備戰。本報資料照片

外交部長吳釗燮日前接受「澳洲天空新聞台（Sky News Australia）」旗艦政論節目「Credlin」主持人Peta Credlin視訊專訪。吳釗燮表示，中國從未放棄武力統一台灣，台灣必須隨時備戰。

外交部今天發布新聞稿，內容指出，吳釗燮首先闡述台灣的安定繁榮對印太區域的重要性。他說，台灣與澳洲為理念相近國家，共享民主自由、維護人權等普世價值。而中國試圖改變國際秩序，將極權主義思想強加在台灣，甚至其他亞太區域。如果台灣陷落，全世界都將受到影響，因此台灣會全力維護主權及民主自由的生活方式。

吳釗燮說，在地緣政治層面，中國及俄羅斯這些極權國家正在世界各地展開行動，共同向外擴張其影響力，俄烏戰爭就是實例。為避免類此事件在印太區域發生，民主國家必須正視並阻止極權主義的擴張。在經濟層面，台灣在全球半導體產業供應鏈扮演重要角色，任何對台灣的攻擊將傷害全球經濟。因此，必須以民主方式解決兩岸或者任何國家間的問題。

吳釗燮指出，中國從未放棄武力統一台灣，台灣必須隨時備戰。中國除部署飛彈瞄準台灣外，也頻繁派遣軍機及軍艦繞台，2021年共機擾台近1000架次。台灣積極提升國防實力，也與美國等理念相近國家進行戰略安全對話。「捍衛台灣領土主權是我們的責任，台灣保護民主的生活方式對全球有指標性意義，我們有堅定意志與決心保衛自己的家園。」

吳釗燮也說，美歐與其他民主國家均無法接受俄羅斯入侵烏克蘭的行為，因此一方面制裁俄羅斯，另一方面對烏克蘭表示支持，台灣現在也正積極協助逃至鄰國的烏克蘭難民。

吳釗燮表示，由最近美中會談來看，美國堅決反對中國脅迫台灣。台灣一向享有美國跨黨派的支持，在美國與其他國家的高層對話中，台海安全始終為各國關切的議題。歐盟及法德等歐洲國家也開始形成印太戰略，與台灣加強合作，相信民主國家將會繼續支持並臂助台灣。

吳釗燮也感謝澳洲對台灣申請加入CPTPP的支持，澳洲國會參眾兩院「外交、國防暨貿易聯席委員會」於2022年2月發布「擴大CPTPP成員」調查報告，跨黨派一致呼籲澳洲政府應協助台灣加入CPTPP及展開台澳自由貿易協定（FTA）簽署。

吳釗燮說，加入CPTPP不只是經貿層面的議題，更有助理念相近國家合作對抗極權主義，我國期盼澳洲、日本等理念相近國家持續給予支持。台灣在2021年成為澳洲第六大商品出口市場，台灣可能是唯一尚未與澳洲簽署FTA的主要貿易夥伴，希望台澳可以透過簽署FTA，強化雙邊關係，促進人員交流與了解。

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