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台灣入境檢疫擬改7日 4月中評估

記者許政榆、謝承恩／台北報導
台灣3月7日起入境檢疫期縮短至10天。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影
台灣3月7日起入境檢疫期縮短至10天。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台灣3月7日起入境檢疫期縮短至10天，18日為首批新制檢疫民眾出關日，18日新增74例境外移入個案，其中有12例為新制檢疫民眾，疫情指揮中心將持續觀察，最快4月中旬評估將檢疫期再縮短至7天。不過隨著邊境逐步解封，但台灣部分縣市長照機構探視禁令仍持續，民眾批評難接受，指揮中心最快2周內評估長照探視禁令是否鬆綁。

台灣18日疫情本土增1例、境外增74例。本土案例為嘉義30多歲男業務，曾接種過兩劑BNT疫苗，發病3天自行快篩陽性，採檢確診，Ct值為11.4，感染源調查中。

74例境外移入個案，多來自越南，其中有12例為檢疫10天新制個案，Ct值介於30至36.3間。醫療應變組副組長羅一鈞表示，後續將搭配自主管理期的快篩結果，評估新制是否對社區產生威脅。

隨著邊境逐步開放，但雙北、桃園及高雄等4縣市仍禁止醫院探病、長照機構探視，桃園民眾憂心，許久未探視失智母親，恐會認不得自己，怒批指揮中心急開放邊境，卻把長者關起來。

羅一鈞表示，北北桃高目前疫情穩定，近期將開會討論，1至2周內開放所有縣市長照機構探視、醫院探病等。而口罩規定維持到3月底，4月前會搜集各部會意見，評估是否再解封。

指揮中心18日公布境外及本土各新增1例感染Omicron為中重度個案，其中一位60多歲的本土確診案例，僅打過1劑新冠疫苗，今年3月因接觸到確診者而被匡列，目前仍在負壓隔離病房治療中。

羅一鈞表示，3例中重度患者，皆為60歲以上，其中1人死亡；有2人沒完整接種疫苗，1人超過3個月沒打第3劑。

羅一鈞呼籲長者盡快接種，降低重症死亡風險。第27期疫苗預約18日中午截止，共14萬8537人預約，預約率14.81％。

台灣3月7日起入境檢疫期縮短至10天。圖為桃園機場內，入境旅客在長廊上填寫檢疫資...
台灣3月7日起入境檢疫期縮短至10天。圖為桃園機場內，入境旅客在長廊上填寫檢疫資料。記者黃仲明／攝影

疫苗 長照 邊境

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