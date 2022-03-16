「1年多花3000元」台健保新制5月上路 影響千萬人

衛福部昨預告健保部分負擔調整方案，範圍包括急診、藥品、慢性處方箋、檢驗檢查，新制上路後，受影響人數達1454萬人。（記者林俊良／攝影）

台灣健保 部分負擔調整方案出爐，慢性處方箋維持現況，第二、三次領藥無須自付，但急診、藥品、檢驗檢查則依醫療院所級別收費。初步估算，新制上路後，受影響人數1454萬人，其中50萬人一年得多花3000元(台幣，以下同)以上醫療費 用；此方案預告14天，預計5月正式上路。

新制對民眾影響有多大？以台北新光醫院為例，目前門診費用最高為800元，新制上路後，基本部分負擔420元、掛號費180元維持不變，加上藥費上限300元、檢查檢驗費用400元，病患最高付1300元。

健保部分負擔調整方案以檢查檢驗費用最讓民眾有感。目前患者接受X光、血液、超音波、核磁共振等任何檢查檢驗，無須加收費用，實施新制將額外收費。

藥界跳腳：分級醫療看不見曙光

原先規畫民眾至大型醫院領取第二次及第三次慢性處方箋時加收100元部分負擔，達到分級醫療效果，但預告版本大轉彎，確定不收，維持現況。藥界跳腳，批評健保改革毫無進展，分級醫療看不見曙光，碰到醫界壓力就急轉彎，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示會在14天預告期間提出異議。

黃金舜表示，健保署調整部分負擔的初衷就是促進「分級醫療」，藉由政策引導民眾小病到診所、大病到醫院。原規畫至醫學 中心或區域醫院領取第二、三次慢箋多收100元部分負擔，就是希望達到此目的，結果現在連棒子都沒有，此次健保改革根本沒意義，回到原點。

健保收入可增107億

健保署長李伯璋說，部分負擔調整後，健保收入約可增加107.3億元，以檢驗檢查部分負擔63億最多，藥品部分負擔43億居次。

李伯璋表示，目前全台每人平均一年就醫15.9次，調整部分負擔實施後，如每人因此減少一次就醫，就可為健保省下378萬點數。

「健保資源有限，民眾已認知使用者付費的觀念。」台北新光醫院副院長洪子仁說，歷經兩年討論健保部分負擔調漲，許多民眾均能體認到健保資源有限，就醫時需多付一點錢，進而珍惜健保資源。