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俄密件指「習今秋接管台灣」 吳釗燮：做好自我防衛

記者張加／台北報導
外交部長吳釗燮16日在立法院表示，中共對台威脅日增，台灣隨時做好自衛準備。（記者潘俊宏／攝影）
外交部長吳釗燮16日在立法院表示，中共對台威脅日增，台灣隨時做好自衛準備。（記者潘俊宏／攝影）

外傳一份俄羅斯聯邦安全局機密文件顯示，中國國家主席習近平考慮今年秋天全面接管台灣；台外交部長吳釗燮昨受訪表示，不確定文件是否事實，但無論中國是否攻擊台灣，台灣隨時要做好自我防衛的準備。

吳釗燮16日應邀到立法院外交及國防委員會業務報告，答詢時透露美國將宣布對台軍售，但並未談論細節。

會前被問及俄國機密文件，吳釗燮表示，不確定文件是否事實，但有關國安議題，相信國防部與國安相關單位都非常密切關注，「不管中國是不是要攻擊我們，或者什麼時候攻擊我們，我們隨時隨地都要做好自我防衛的準備。」

國民黨立委江啟臣質詢時引用近日一份民調內容，指民眾對兩岸發生戰爭時美國出兵協助台灣的態度分歧，官方常說台美關係「堅若磐石」，但民眾感受似乎並非如此，民調顯示與官方認知有所落差。

吳釗燮答詢，台方態度一向是防衛必須靠自己，必須展現自衛決心，購足需要的武器。吳並提出美國具體作為，包括美方提供台灣足夠武器，「接下來還會有軍售宣布」，美台有更多的安全討論，美國也在區域部署足夠武力。

國民黨立委溫玉霞詢問美中高層羅馬會談對台影響。吳釗燮說，美國在雙方高層會面前、會後都向我方簡報，接下來還會有一場更完整的簡報，充分顯示我與美國之間互信相當深厚。

吳釗燮受訪時說，美國對台支持是無庸置疑的；關鍵還是在於台灣有保衛自己的決心，其他國家的協助或支持才會到來。

俄訓斥台代表？吳說是意見交換

【記者張加／台北報導】俄烏開戰引發國際局勢動盪。民眾黨立委邱臣遠16日質詢，台駐俄代表曾因外交部長吳釗燮發布有關俄羅斯的推文，而被俄羅斯外交部「訓斥」；吳釗燮稱是意見交換，並未遭訓斥。

對於邱臣遠指吳釗燮2月26日透過外交部推特推文後，台駐俄代表耿中庸因此被俄羅斯外交部訓斥，吳答詢表示，台駐俄代表與俄相關單位見面是經常的事，這只是意見交換，沒提到推文。

多位立委關切俄羅斯是否對台採取報復行動。吳釗燮表示，目前俄羅斯僅將台灣列入不友善國家地區名單，沒有其他報復措施，台駐俄代表處營運正常。

但吳釗燮日前接受捷克「經濟報」訪問表示，台灣被俄羅斯列為48個不友善的國家之一，「我們深感自豪」；他還說，俄羅斯行動未如預期順利，中國應獲取教訓，他並呼籲民主國家團結對抗極權侵略，使中方知所警惕。

俄羅斯 民調 國民黨

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