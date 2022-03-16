台桃機遭2工人「偷剪電纜」停電 民航局將求償

法院將鍾姓、徐姓兩名工人依民用航空法等收押禁見。(記者曾健祐／翻攝)

台灣桃園國際機場 第二航廈3月11日發生大停電，影響旅客、設備停擺，起初還以為是迴路故障，但航警調查發現一處電纜遭破壞，現場還留下一把油壓剪，檢警逮捕鍾姓、徐姓包商工人，桃園地院以兩人偷剪電纜嚴重危及飛安，今深夜依民用航空法、加重竊盜及公共危險等罪嫌裁定兩人收押禁見。

立院交委會今上午針對國際油氣飆漲影響國內海陸空交通運輸營運進行專案報告時，會中也有多沃立委關心桃機停電案。

民航局長林國顯表示，廠商有連帶責任，會和廠商求償，包括兩位臨時工身分查驗、廠商疏失都會追究。

林國顯直言，人員管控的部分確實要再加強，機場這麼大的區域，有管制區、非管制區，這次犯案地點是非管制區，基本上管制區都有安全查驗，不過對方是臨時工，沒有身分查驗證件，但卻進到非管制區，這是漏洞，我們會再補強。

對於當天停電長達六個小時，林國顯說，當天跳掉後，就立即啟動緊急發電，出入關沒有影響，直到當日出入境航班結束後，才恢復供電。

不過立委陳椒華質疑，要偷電纜怎麼會這麼笨去剪機場的電纜，還是通電中的，這是有觸電危險。王國材表示，檢調初步調查，是該臨時工施工時，看到地上很多銅纜，認為有機可趁，所以深夜去偷剪，人員管理、現場安全等，都應該要再加強。