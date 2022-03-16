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蘇貞昌愛看陸劇？國台辦發言人：我可以再推薦幾部

記者陳政錄／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日主持例行記者會。（取自人民網）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日主持例行記者會。（取自人民網）

行政院長蘇貞昌日前在立院備詢時，引用國父孫中山寫的「女人頌」，但被藍營稱是出自陸劇「走向共和」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日在記者會上笑著回應說，從媒體報導看，蘇貞昌講過好幾部大陸電視劇，「我還可以再推薦幾部」，但也質疑蘇貞昌是否「有點人格分裂？」

大陸國台辦16日舉行例行記者會，由朱鳳蓮主持，會上有台媒提問，蘇貞昌引用陸劇內容，國台辦如何看待「台獨」頑固分子竟熱愛追看大陸主旋律電視劇？有考慮將他從「台獨」頑固分子清單中除名嗎？

朱鳳蓮回應說，從媒體報導看，蘇貞昌講過好幾部大陸電視劇了，「延禧攻略」、「走向共和」都在其中。我還可以再推薦幾部，「覺醒年代」、「人世間」、「正陽門下」、「山海情」等，都挺好看，對他都是很好的教育和啟發。

她還稱，兩岸血脈相連，文化相通，這是刻在基因裡的，去不掉的。有些人口口聲聲高喊「去中國化」，私下卻很誠實地追求中華傳統文化的浸潤，是不是有點人格分裂？這也充分說明搞「台獨」行不通。

另，對於蘇貞昌在立委蔣萬安質詢限電議題時，表示蔣的祖父當年也沒實現承諾，還說他當年曾當兩年兵，要第一個踏上中國大陸解救同胞。朱鳳蓮說，用這種方式回應如何處理台灣大停電問題，只能說明民進黨的政治人物指鹿為馬的本事一流，漠視民眾利益的心態暴露無遺，奉勸他不要轉移焦點，更不要自我吹噓。

公開資訊顯示，朱鳳蓮所推薦的「覺醒年代」、「人世間」、「正陽門下」、「山海情」等陸劇，分別是為中共建黨百年獻禮的歷史劇，以及描寫大陸文革後，改革開放引領人民生活劇變的電視劇，和改革開放期間人民創業奮鬥的勵志劇，以及大陸鄉村脫貧攻堅主題劇，相當符合中國大陸的「主旋律」與「正能量」。

行政院長蘇貞昌。（記者曾吉松／攝影）
行政院長蘇貞昌。（記者曾吉松／攝影）

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