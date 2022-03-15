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台幻象驅離共機失事？專家：一看就知 國防部有苦難言

台灣新聞組／台北16日電
幻象戰機失事原因初步指向機械故障釀禍，究竟當時是不是直行驅逐共機任務？專家認為軍方有所保留，明眼人一看就知道。(本報資料照片)
幻象戰機失事原因初步指向機械故障釀禍，究竟當時是不是直行驅逐共機任務？專家認為軍方有所保留，明眼人一看就知道。(本報資料照片)

幻象戰機失事原因初步指向機械故障釀禍，究竟當時是不是執行驅逐共機任務？空軍司令部昨記者會上否認，並表示中校黃重凱是執行一般例行性戰訓任務；不過，專家認為軍方有所保留，明眼人一看就知道。

空軍前副司令張延廷接受記者電訪說，無論是從國防部即時軍事動態資料顯示，或是民航局做驅離廣播，種種跡象的時間點判斷，昨天幻象就是去驅離共機，明眼人一看就知道，只是國防部有苦難言，才會有所保留。

他說，一般例行性戰訓任務戰機不太可能掛副油箱及飛彈，一定是有特殊情況，才會掛上副油箱和飛彈，這一點可以從昨天另一架返回志航基地的幻象僚機是否掛副油箱和飛彈就可判別其任務性質。

空軍幻象戰機疑機械故障，昨天於台東知本外海失事，飛官黃重凱中校跳傘平安獲救。但其任務是否為驅趕共機？軍方人員一開始回應媒體是「對」，但國防部當天下午記者會中則否認，並澄清是一般例行的戰訓任務。

不過，國防部昨晚官網發布即時軍事動態資料顯示，幻象失事前夕及當天下午，共機有三種機型、13架次分別闖入台灣西南空域，且戰機失事後，民航局接手做驅離廣播，時間點關連性高。

國防部15日官網發布即時軍事動態資料顯示，幻象失事前夕及當天下午，共機有3種機型...
國防部15日官網發布即時軍事動態資料顯示，幻象失事前夕及當天下午，共機有3種機型、13架次分別闖入台灣西南空域。(取材自國防部官網)

國軍近27個月來已有七架戰機失事，邱國正說，目前幻象妥善率六成，是有達到部頒標準；事故發生後即展開飛安特檢，幻象和其他飛機先暫停，但戰備巡弋任務不會中斷，經過一周檢查後，其他飛機就可以執行平常戰訓工作。

國防部 驅離

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