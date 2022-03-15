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台灣公視新聞42萬支影片遭誤刪 搶救後仍損失8萬筆

中央社台北15日電
公視新聞台爆出大筆新聞影片資料因操作失誤遭刪除。(擷自Google Maps)
公視新聞台爆出大筆新聞影片資料因操作失誤遭刪除。(擷自Google Maps)

台灣公視新聞片庫傳出資料嚴重遺失，包含公視新聞部、客家電視台5年來42萬多筆新聞資料，遭外包資訊廠商誤刪。公視表示，毀損資料約10萬筆，已經尋回2萬筆，目前仍有8萬筆遺失。

有媒體報導公視片庫發生資料遺失的嚴重事件，公視新聞部、客家電視台、公視台語台近5年42萬多筆新聞資料，遭到外包資訊公司人員誤刪，當中包含4大公投案等珍貴新聞畫面，未來若要使用畫面，需要向外購買。

公視今天也發布4點聲明證實並說明詳情。首先，公視基金會在2月初發現新聞片庫異常，導致2016到2021年間部分新聞資料遺失，但節目影音資料並未受到影響。

公視指出，新聞片庫資料共計有42萬4000餘筆，本次資料毀損約10萬筆，包含公視新聞部7萬2456筆及客家電視台計3萬1220筆。而其餘32萬筆可從公視基金會IBM磁帶櫃及影音網站取回。雖然3月11日尋回2萬餘筆，至今仍有近8萬筆資料遺失。

公視表示，第一時間已要求合作廠商說明並進行調查，確認資料影響區間及擬定替代方案作業流程，先後通報資安主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）與公視主管機關文化部，同時於2月份董事會進行專案報告。

公視說，針對廠商疏失造成的損失，已委請律師研議後續求償事宜。

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