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這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

昆蟲的長相各有特色，在讓學童認識昆蟲種類時，教科書常會用插圖的方式引導學生，不過日前有網友發現台灣「教科書裡面寫著蜜蜂，插圖卻看起來像蚊子」，讓網友笑稱「蚊頭蜂」、「生物老師會當場昏倒」。

一名網友在臉書「爆料公社」貼出一張教科書照，只見上面斗大的文字寫著「蜜蜂」，還標示正確的注音符號，插畫卻畫著帶有尖刺的「蚊子」，讓人不懂旁邊的練習格到底要照著寫「蜜蜂」，還是寫上「蚊子」。

網友看到後笑歪，幽默表示「這個畫者觀察不足，改天捉一隻蜜蜂送他！」、「這是蚊頭蜂」、「偽裝成蜜蜂的蚊子」、「原來蜜蜂的針長在臉上，我從小到大接收的訊息都是錯誤的」、「人家牠只是在cosplay蜜蜂」、「牠想喝花蜜的時候把針換到前面，生氣的時候就把針換到後面去」、「蜜蚊，是一種蜜蜂跟蚊子交配的物種，平時喜歡吸血，偶爾吃花蜜，一般要看牠的心情」、「原來這才是蜜蜂，教育局對教材督導不周，誤導多少莘莘學子快出來認錯吧！」、「蜜蜂：難道我晚上斜槓蚊子也要告訴你們」、「是蚊蜂不動！」、「這隻應該是臥底的」。

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