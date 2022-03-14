幻象2000戰機全面停飛 蔡英文指示查出機械故障原因

空軍499聯隊，編號2017的幻象2000在2017年慶祝幻象成軍20周年時塗裝成彩繪機。本報系資料照片/記者程嘉文攝影

空軍一架編號2017的幻象戰機今在台東海域疑因機械故障失事，飛行員黃重凱跳傘獲救；空軍表示，即日起幻象2000戰機M2000-5型機部隊全面停止飛行，執行天安特檢及調查作業，其餘機型暫停訓練，但偵巡、警戒等任務仍正常進行。

空軍指出，蔡英文 總統指示，要對人員做最好的醫療檢查還有照顧，飛行訓練要持續加強，機務特檢一定要查出故障原因，以及慰問家屬。

空軍一架幻象2000-5戰機今天上午在台東外海失事，39歲飛官黃重凱彈射跳傘逃生，國軍派出UH-60M黑鷹直升機將意識清楚的黃重凱吊掛，送往台東馬偕醫院，空軍司令部今天下午4時30分舉行臨時記者會，由空軍督察長柳惠千說明。

柳惠千表示，該幻象2000-5戰機於今日上午10時8分時於台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，於空域以無線電回報機械故障，11點26分返場時於台東志航基地南面10浬彈射跳傘；空軍立即派遣UH-60M黑鷹直升機赴現場搜救，吊掛作業順利，獲救的黃重凱意識清楚，隨即將他轉送馬偕醫院觀察。

稍早傳出黃重凱是在監控共機時失事，柳惠千說，今天執行的任務並不是特別對應共機。

媒體詢問，幻象2000戰機M2000-5型機部隊全面停飛是否影響驅離 共機的固定任務，柳惠千則說，不會因為任何一型機故障或任何一型機的任務有所調整，就影響到全中華民國 的空防任務。

柳惠千並表示，現在幻象機隊雖然進入飛安特檢，原本由幻象機隊擔負的警戒任務，現在由IDF和16聯隊擔負，無論人員任務負荷和戰機的妥善情況，都能應對每天的高威脅程度的任務負荷。

此外，台南空軍基地IDF戰機，今天近中午進行例性訓練後降落時，發生機腹左右輪胎壓不足事件。空軍表示，目前故障已排除，這樣的故障並不會影響到相關飛行訓練。