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龐培歐談俄烏、台海：美國需協助台灣自衛

記者張加／即時報導
美國前國務卿龐培歐3月初訪台。本報資料照片
美國前國務卿龐培歐3月初訪台。本報資料照片

美國前國務卿龐培歐指出，中國國家主席習近平正關注美國如何處理俄烏衝突，而若美國不協助台灣人民做好自衛準備，只會讓習近平更膽大妄為。

龐培歐（Mike Pompeo）13日接受福斯新聞節目訪問，該節目指出，這是龐培歐訪問台灣與新加坡後，返美第一次受訪。

據福斯報導，龐培歐直說，在幫助烏克蘭方面，美國拜登政府做得太遲、太慢、太少；拜登政府內人士在討論，若美方採取任何行動，都是挑釁，但龐培歐認為，真正挑釁的是讓俄羅斯總統普亭推動其議程，而美方缺乏認真、及時、有力地回應。

談及台灣，龐培歐說，他在台灣時說過，美國應該做一件簡單的事，承認他們獨立，所有人都知道他們從來不是中國的一部分，他們也不想成為一部分。

龐培歐稱，前總統川普政府採取行動，為台灣人提供武器系統，他們正在準備，他們準備自己做艱苦的工作，但他們將需要美國、日本、南韓的支持。

龐培歐表示，他也訪問了新加坡，東南亞國家都很擔心，他們知道習近平正在關注美國願意採取哪些行動幫助在世界各地的朋友與盟友；若美國不協助台灣人民做好自衛準備，只會讓習近平更膽大妄為。

龐培歐2日至5日訪台，會晤蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等官員，以及政、商、學界人士。龐培歐4日在台發表演說表示，「我認為美國應立即採取必要且早該採取的措施，來做正確且明顯的事，美國應以外交承認中華民國（台灣）是自由主權國家。」

龐培歐 習近平 拜登

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