我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1槍手射殺6遊民 從華府到紐約 共5死1傷 警懸賞緝兇

羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索

台灣幻象戰機跳傘飛官已尋獲 黑鷹成功救起人員平安

記者李承穎、丘采薇／台北14日電
空軍幻象戰機。本報資料照片
空軍幻象戰機。本報資料照片

嘉義東石外海今年1月才驚傳F-16V戰機疑墜海事故，已是國軍8年來發生的第11起墜機事故，今天又傳出空軍志航基地回報塔台，一台幻象單座戰機飛行員因故在台東跳傘。據了解，地點位於台東外海180度9哩，飛行員為中校黃重凱，國防部搜救機前往搜救後，國防部黑鷹搜救機於約12時7分成功吊掛跳傘飛行員，意識清醒，人員平安。

空軍司令部上午證實，一架幻象戰機上午在台東外海墜海，飛行員跳傘待援，空軍動員海空兵力出海搶救。

11時29分空軍一架幻象2000戰機光點消失在台東知本外海10海浬處。據國搜中心訊息，11時38分國防部通報，1飛行員跳傘逃生，國防部搜救機已起飛前往搜救，國搜中心獲報也立即通報空勤總隊搜救機備便，及海巡署派艦艇前往搜救，並通報消防署派員前往岸際搜尋。

總統府發言人張惇涵今天表示，國防部長邱國正於第一時間向蔡英文總統報告，蔡英文指示救援優先，國軍及各單位即刻進行搜救任務，所幸駕駛飛官跳傘並已尋獲，目前人員平安且意識清醒，由搜救團隊載返基地。張惇涵表示，蔡總統也指示國防部，對於機體相關搜尋任務持續進行，並進一步釐清事故原因。

國防部 墜機

上一則

台灣研議與美國民兵交流機制

延伸閱讀

拜登消極制裁俄國？ 兩黨國會議員不滿：推一步才走一步

拜登消極制裁俄國？ 兩黨國會議員不滿：推一步才走一步
烏克蘭國防部祭重賞 俄軍飛官駕戰機投誠獎金100萬美元

烏克蘭國防部祭重賞 俄軍飛官駕戰機投誠獎金100萬美元
劉雲平呼籲 軍援烏克蘭A-10戰機

劉雲平呼籲 軍援烏克蘭A-10戰機
空軍老兵、華裔聯邦眾議員劉雲平籲軍援烏克蘭戰機

空軍老兵、華裔聯邦眾議員劉雲平籲軍援烏克蘭戰機

熱門新聞

中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
王菲近照曝光 52歲狀態超好 對鏡頭淺笑溫柔恬靜

王菲近照曝光 52歲狀態超好 對鏡頭淺笑溫柔恬靜
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人