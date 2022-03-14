台灣幻象戰機跳傘飛官已尋獲 黑鷹成功救起人員平安

空軍幻象戰機。本報資料照片

嘉義東石外海今年1月才驚傳F-16V戰機疑墜海事故，已是國軍8年來發生的第11起墜機 事故，今天又傳出空軍志航基地回報塔台，一台幻象單座戰機飛行員因故在台東跳傘。據了解，地點位於台東外海180度9哩，飛行員為中校黃重凱，國防部 搜救機前往搜救後，國防部黑鷹搜救機於約12時7分成功吊掛跳傘飛行員，意識清醒，人員平安。

空軍司令部上午證實，一架幻象戰機上午在台東外海墜海，飛行員跳傘待援，空軍動員海空兵力出海搶救。

11時29分空軍一架幻象2000戰機光點消失在台東知本外海10海浬處。據國搜中心訊息，11時38分國防部通報，1飛行員跳傘逃生，國防部搜救機已起飛前往搜救，國搜中心獲報也立即通報空勤總隊搜救機備便，及海巡署派艦艇前往搜救，並通報消防署派員前往岸際搜尋。

總統府發言人張惇涵今天表示，國防部長邱國正於第一時間向蔡英文總統報告，蔡英文指示救援優先，國軍及各單位即刻進行搜救任務，所幸駕駛飛官跳傘並已尋獲，目前人員平安且意識清醒，由搜救團隊載返基地。張惇涵表示，蔡總統也指示國防部，對於機體相關搜尋任務持續進行，並進一步釐清事故原因。