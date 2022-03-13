台灣研議與美國民兵交流機制

台美研議國民兵交流計畫。圖／美國國民警衛隊官網

台灣國防部 全民防衛動員署向立法院提出「與美國州國民兵 交流」書面報告，此案相關規畫已於去年與美初步討論，現處研議階段，後續藉與美國民兵研議合作交流機制，以供台灣未來動員政策參考方向；台美未來將從組織、演習、訓練及裝備整備等面向，深化彼此互動關係與合作，建立雙方常態交流。

美國參議員 曾表示將推動台灣成為美國州國民兵的合作對象，共同實施軍事訓練，目前已獲美支持，初期成立一個常態性交流及協調窗口。但目前台灣沒有類似美國國民兵的組織。

台灣全動署表示，此案相關規畫已於去年與美初步討論，現處研議階段，後續藉與美國民兵研議合作交流機制，以供台灣未來動員政策參考方向。

台灣全動署指出，美國的國民兵平時擔任州政府救災兵力，是處理美國緊急事件關鍵力量，包括境外戰爭、維和部隊、治安維護及災害處理，海外作戰前須至「國家訓練中心」實施臨戰訓練；而台灣後備部隊主要防衛地區以境內為主，平時常備部隊保持高度戰備，戰時後備部隊則有充足兵力與戰力，達「平時養兵少、戰時用兵多」用兵需求。

台灣全動署表示，後備部隊已增編新訓旅及教召訓練中心，所需裝備納入五年兵力整建籌補，協同常備作戰所需裝備納入五年兵力整建籌補，達成「後備動員合一」目標。

台灣全動署表示，為建立台美常態交流，汲取美國民兵部隊經驗，規畫從組織、演習、訓練及裝備整備等面向，深化彼此互動關係與合作，期有助於加速提升台灣後備戰力。