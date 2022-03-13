我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭俄軍槍殺美記者頸部中彈 到烏克蘭拍攝戰地卻殞命

陌生人撞你其實是偷手機...法拉盛緝3嫌

義大利益智節目出現台灣倒垃圾考題 難倒眾人

中央社台北14日電
義大利電視益智節目出現台灣考題。(取自台灣駐義大利代表處臉書)
義大利電視益智節目出現台灣考題。(取自台灣駐義大利代表處臉書)

台灣駐義大利代表處臉書分享，義大利電視益智節目竟出現台灣考題：「當一台黃色的車播著貝多芬的『給愛麗絲』經過，台北居民會做什麼？」讓小編直呼：「這也太難了吧！」

駐義大利代表處官方臉書經常分享在義大利有關台灣的趣聞，13日晚間一則貼文指出，義大利國營電視台Rai 1的益智節目，把台北特別的倒垃圾方式列入機智問答題目，且答案選項都很幽默。

答案選項1是「該出門遛狗囉」，選項2是「停止在Pub裡喝酒」，選項3是「該倒垃圾囉」，選項4是「大家快把國旗拿出來展示」。

正確答案是3「該倒垃圾囉」。只是對台北居民再熟悉不過的日常生活，對義大利人來說可是不折不扣「冷知識」，只見電視畫面中的義大利參賽者閉眼扁嘴，一臉非常苦惱樣子，讓臉書小編忍不住以hashtag（標籤）打趣加註「這題也太難了吧」、「義大利人怎麼會知道」。

這並非台灣首次登上義大利益智節目，駐義代表處臉書2月24日分享，有次考題問探險家馬可波羅（Marco Polo）所稱「Zipangu島」，是指現在的哪個國家？選項包括台灣、日本、峇里島、馬達加斯加島。

正確答案是日本，台灣只是其中一個國家選項，但眼尖的小編分享截圖時，特別在文末以標籤加註「台灣是國家」，凸顯連義大利益智節目也認證台灣是國家，獲得上千網友點讚分享。

義大利 臉書 日本

上一則

俄烏戰事延燒 鴻海內部報告曝光評估3情境

延伸閱讀

俄富豪3.4億打造「全球最大」遊艇 遭義大利沒收

俄富豪3.4億打造「全球最大」遊艇 遭義大利沒收
蕭亞軒搭配寶格麗 隨便戴就是500克拉項鍊

蕭亞軒搭配寶格麗 隨便戴就是500克拉項鍊
義大利凍結俄富豪資產 扣押豪華遊艇

義大利凍結俄富豪資產 扣押豪華遊艇
義富商與空姐爭監護權 8歲女童寫信：我想留在台灣

義富商與空姐爭監護權 8歲女童寫信：我想留在台灣

熱門新聞

中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12

超人氣

更多 >
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化
全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友