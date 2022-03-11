炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

台灣男星炎亞綸主演的影集「初擁」昨天發生意外，苗栗縣南庄鄉神仙谷80人劇組拍片，黃姓攝影 師及王姓助理摔落岩盤下方深潭，救難隊出動直升機吊掛送醫，兩人仍回天乏術。意外地點曾是電影 「賽德克巴萊」取景處，但青苔濕滑，儘管已加強防護，但往年仍常有遊客失足喪命或溺斃，過去曾5年內至少奪走10條人命，成了名副其實的「死亡谷」。

南庄鄉長羅春蓮表示，這個劇組有發公文，申請3月10至15日共6天，演藝與工作人員總計80人，要拍攝「初擁」影集，神仙谷是開放區域，曾要求拍攝過程不得破壞當地生態環境或製造垃圾，也提醒注意安全，沒想到還是發生憾事。

炎亞綸。(圖：CL Creative ＆ Entertainment提供)

消防局指出，昨天下午3點49分接到報案，神仙谷發生落水意外，派遣四個分隊趕往救援。據現場回報，38歲黃姓攝影師與34歲的王姓助理，收工時一人不慎絆到腳滑落，另一人試圖要拉他一把，結果也跟著摔落岩盤下方的深潭，兩人被救起已呈現心肺功能停止，救難人員架設繩索搬運，直升機緊急吊掛送醫，但搶救後仍宣告不治。

南庄鄉鹿場部落下方1.5公里的神仙谷是風美溪、鹿湖溪的匯流處，兩溪斷層形成落差30公尺的雙瀑布，景致壯麗，不僅是知名景點，更是電影取景處，但岩盤上方的溪床生長青苔，看似安全，其實相當濕滑，早年意外頻傳，死傷不斷，參山國家風景區管理處在神仙谷增建步道、架設吊橋，禁止遊客再進入岩盤上方的溪床，近年到神仙谷遊玩賞景，已較以往顯得安全多了，不料仍傳出有劇組拍片意外。

另據中央社報導，「初擁」2月開鏡，炎亞綸也在臉書 表示，工作人員在台灣劇圈常是被忽略的一群，也導致人才出走或疲勞車禍、過勞死亡等憾事發生。這次工作人員失足墜落溪谷不治憾事發生後，他不停想著自己堅持底線在哪，也擔心大家覺得找他拍戲變成麻煩，又或是繼續堅持直到滿足安全條件。

苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸說自己雖不是製作方，但每次都以製作方自居，期待能照顧到除了演員外的所有團隊。今天的事件也再讓炎亞綸意識到，「我的堅持從來不是為我一人，我不是自私的，我就是為了防止今日的憾事發生而發聲，一有不合理立即發聲，一有不安全立即停止，這是我不應該放過的堅持」。

炎亞綸表示，直到多曼尼製作公司給出合理交代與正確態度前，將合同此劇所有主演一起停止合作，並且堅持以正確的安全措施、合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作。

炎亞綸表示，「人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖。」希望演員、工作人員及相關單位都能正視問題，一起提升台劇環境。

多曼尼製作公司昨晚則在臉書表示，不幸痛失兩名優秀夥伴，公司正在全力協助家屬處理後事，並致上深深的哀悼。