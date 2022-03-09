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台邊境何時解封？陳時中：有更有效藥物 可加快開放

記者邱宜君、沈能元／台北報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（截自指揮中心記者會）
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（截自指揮中心記者會）

台灣3月7日起縮短入境檢疫及接觸者隔離天數，何時能邊境全面解封？指揮官陳時中表示，目前還沒看到真正可解封的清楚步驟，疫情雖控制良好，但如有更有效果的藥物，就會加快開放的腳步與幅度。

專家們對於解封時程則看法不一。台大兒童醫院長黃立民說，解封後勢必伴隨疫情升溫，每日確診數在三位數以內應是可接受範圍，民眾要有心理準備，也考驗著中央及地方首長抗壓能力；他認為，提升第三劑接種率、抗病毒藥物儲備量為邊境解封的兩大前提。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙說，目前台灣群體保護力六至八成來自疫苗，自然感染人數僅0.02%，只要境外移入個案不要過多，醫療資源充裕，台灣仍處於可安全解封的狀態。他建議5到6月可優先對自然感染率達成高度群體免疫國家放寬入境措施，後續7到10月再陸續放寬中度或低度國家。

中國醫藥大學附設應院感染管制中心副院長黃高彬則憂心，台灣民眾確診個案少，群體免疫力較弱，沒準備好就貿然解封，本土疫情恐如香港般爆發。台灣疫情趨緩，民眾接種意願降低，40至65歲第三劑疫苗施打覆蓋率僅五成，整體只有四成四，「真的是太低了」，必須提升至八成以上再考慮解封。

疫情 邊境 疫苗

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