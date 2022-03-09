我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭指控俄國違反停火協議 空襲兒童及婦產科醫院

路透：北京要求國有煉油廠4月暫停出口汽油與柴油

俄烏戰爭 蔡英文：團結、自助人助才能捍衛國家主權

記者蔡晉宇／台北報導
蔡英文總統表示，團結、自助人助才能捍衛國家主權。本報系資料照
蔡英文總統表示，團結、自助人助才能捍衛國家主權。本報系資料照

民進黨中常會今天邀請政大俄羅斯研究所副教授魏百谷以「俄羅斯入侵烏克蘭之情勢分析」為題進行專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統表示，這次俄國入侵烏克蘭事件，國人都有一個很深的體驗，就是自助人助是烏克蘭在面對俄羅斯侵略時最好的寫照，對於台灣而言，唯有團結一致才能面對困難，也只有提升自我防衛的決心和力量，才能捍衛國家主權與安全。

據轉述，魏百谷從俄國內部談起，提及西方制裁下的俄羅斯經濟現狀，以及烏俄後續可能發展，並且建議後續台灣可以提供的協助。魏百谷在報告中表示，國際援助烏克蘭的主要理由，是捍衛民主自由的價值，不讓專橫的威權國家予取予求。

魏百谷進一步說，烏克蘭人也展現團結、保家衛國的決心，除了捍衛國家主權，也是要確保烏國的民主體制，不被俄國破壞。因此，台灣不但要守護民主自由價值，更要持續深化民主，這是保障台灣安全的最重要的核心價值。

蔡總統表示，針對烏克蘭情勢，台灣除了參與國際社會對俄羅斯所做的經濟制裁外，也已經啟動對烏克蘭的人道救援行動。外交部透過賑災基金會開立的賑災烏克蘭專戶，累積捐款已經突破4億元，募集物資也透過管道轉運烏克蘭相關單位使用，顯示台灣對於烏克蘭的高度支持與民主自由的守護。

蔡總統指出，最近台灣也迎來了很多好朋友，包括美國拜登總統派遣來的跨黨派資深代表團，以及前國務卿龐培歐接連來到台灣訪問。美國用實際行動，來體現對民主台灣「堅若磐石」的支持；同時，全球的民主夥伴也紛紛發聲力挺，台灣會和烏克蘭站在一起，與民主自由的力量站在一起。

蔡總統說，政府也會持續掌握情勢發展，因應各項變化，讓國內的能源及物資供應、物價和股匯市，能夠維持穩定，降低非理性因素的影響，維繫總體經濟穩健。

此外，今天會中也通過核定2022年縣市長暨直轄市議員初選民調執行單位，共計有12家民調公司。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

經部停電檢討：民眾抗爭 電網難擴建…在野批卸責基層

延伸閱讀

女力之夜 蔡英文：盼有天不再出現「女性總統」這名詞

女力之夜 蔡英文：盼有天不再出現「女性總統」這名詞
新聞評論／勝選與權力 蔡英文「台灣價值」的依歸

新聞評論／勝選與權力 蔡英文「台灣價值」的依歸
新聞評論／能源政策扭曲…蔡英文應兼台電董座

新聞評論／能源政策扭曲…蔡英文應兼台電董座
台灣大停電 蔡英文道歉 蘇貞昌將提報告究責

台灣大停電 蔡英文道歉 蘇貞昌將提報告究責

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答
紐時刊文：習近平，你會怎麼選？

紐時刊文：習近平，你會怎麼選？